Als je bang bent van je eigen kind: oudergeweld is in opmars. “Ouders leggen de schuld bij zichzelf”

Oudergeweld: een toenemend probleem. De professionele hulplijn voor mensen met vragen over geweld - 1712 - wil dat taboe bespreekbaar maken in hun nieuwe campagne. “Hoewel geweld tegen ouders vaak voorkomt, blijft de problematiek grotendeels onder de radar”, stellen ze. Ook de reeks van Hilde Van Mieghem die start op Canvas focust op gewelddadig gedrag van kinderen tegen hun ouders. “Mijn kind, schoon kind. Er zijn veel ouders die gewoon zwijgen.”

Op een totaal van 11.300 mensen die de professionele hulplijn 1712 bellen, zijn er 230 slachtoffer van oudermishandeling. “We weten dat het gezin de plek is waar je de grootste kans loopt om vernederd, geslagen of misbruikt te worden. Maar als het over huiselijk geweld gaat, komt het thema oudermishandeling zelden aan bod”, stelt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712. Toch ligt het aantal oproepen in stijgende lijn. In 2016 waren er 50 slachtoffers van oudermishandeling, in 2019 belden er 150 mensen en in 2020 waren het er een 200-tal. De oproepen gaan vooral over emotioneel en lichamelijk geweld, met soms financiële afpersing en materiële schade.

Wat houdt het in?

Oudermishandeling is een vorm van familiaal geweld van een kind op zijn ouder(s). Dat gaat van een thuiswonende minderjarige tot volwassen kinderen. Ook mantelzorgers die geweld plegen op hun ouder(s) behoren tot dit thema. Daarin is prof. Liesbeth De Donder (VUB) gespecialiseerd. “Bij ouderenmis(be)handeling zien we dat bij 27,5 procent van de mis(be)handelde ouders het de kinderen zijn die geweld plegen.”

Volledig scherm De reeks van Hilde Van Mieghem 'Als je eens wist' begint aan zijn derde seizoen. Na getuigenissen van partnergeweld en kindermishandeling gaat het dit keer over oudergeweld. © VRT

Verschillende soorten

Fysiek geweld is het zichtbaarst en kan gaan van slagen tot overmedicatie, zegt De Donder. “Bij senioren zien we dat ze te veel medicatie krijgen om hen rustig te houden bijvoorbeeld.” Bij emotionele mishandeling kan er geïntimideerd, gepest of genegeerd worden. De financiële schade kan iets kleins zijn. “Naar de winkel gaan en het wisselgeld houden, om iets te noemen. We zien bij ouderen ook schending van persoonlijke rechten, zoals de post achterhouden of de deurbel afleggen. Mensen raken op die manier geïsoleerd.”

Quote Weinig inspraak is een oorzaak: wie kan én wil zijn eigen kind iets weigeren? prof. Liesbeth De Donder (VUB)

Prof. De Donder wijst ook op situaties waarbij ouderen een nadelig effect ondervinden, maar zonder bewuste opzet van de kinderen. “Kinderen die mantelzorger zijn, kunnen slecht koken voor iemand met diabetes omdat ze de kennis niet hebben. Of ze kunnen zich spullen toe-eigenen, zonder inspraak van hun ouder(s). ‘Mama, jij hebt dat niet meer nodig, hé? Ik ga dat meenemen voor de kleinkinderen’, klinkt het dan. Bij ouders met jongere kinderen is weinig inspraak vermoedelijk ook een oorzaak: wie kan én wil zijn kinderen iets weigeren?”

Taboe

“Slachtoffers van oudermishandeling hebben soms de neiging om de schuld bij zichzelf te leggen. Ze zijn beschaamd en ervaren een gevoel van falen. Ondanks het geweld wil de ouder zijn kind beschermen vanuit een sterk gevoel van loyaliteit en onvoorwaardelijke liefde”, legt Wim Van de Voorde uit. Dat beaamt ook prof. De Donder. “Mijn kind, schoon kind: heel veel mensen zwijgen als het over hun kinderen gaan. Het taboe is groter dan wanneer iemand uit je externe omgeving geweld pleegt.”

Aangifte bij de politie en hulpverlening blijven dus onder de radar. “Naar de politie gaan en je kind criminaliseren, is heel moeilijk. Dat gebeurt vaak pas als de situatie escaleert”, legt Yana Demeyere uit op Radio 1. Zij schrijft haar doctoraatsstudie over oudermishandeling.

Volledig scherm Campagnebeeld © 1712

Wat kan je doen?

Ze vertelt ook dat er verschillende redenen zijn. Sommige kinderen vertonen antisociaal gedrag. Andere doen het omdat ze hun emoties niet de baas kunnen. Oudermishandeling kan volgens Demeyre ook een reactie zijn op al bestaande trauma’s, zoals partnergeweld. Zij legt op Radio 1 nog uit dat ouders niet altijd geloofd worden en het dus belangrijk is om naar hun verhaal te luisteren zonder het af te wimpelen. Ook daarin volgt prof. De Donder haar.

“Aan de ene kant is het belangrijk om het geweld te melden, maar de rol van de omgeving is natuurlijk ook niet te onderschatten. Oren en ogen openhouden om zo’n dingen op te merken is de boodschap, want mensen komen er zelf niet actief voor uit. Of het moet echt al erg zijn, en zelfs dan is de drempel vaak nog te groot”, besluit ze. “Het probleem wordt onvoldoende (h)erkend. Als een ouder, of iemand uit zijn omgeving, ons contacteert over oudermishandeling, gebeurt dat vaak in een laat stadium”, aldus Van de Voorde nog.

