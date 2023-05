“Als ik een minirok wil dragen, doe ik dat, punt.” Dit mode-icoon is 61 jaar oud en hyperpopulair

Ooit voor de superrij­ken nu voor iedereen: ook modeketens springen op cruisecol­lec­ties

De tijden dat merken zich beperken tot 2 collecties per jaar behoren láng tot het verleden. Naast de klassieke lente-zomer en herfst-wintercollectie, wordt er in het rond gestrooid met tussentijdse ‘drops’. Luxemerken doen dat al langer. Coco Chanel was de gondlegger en vond zo een nieuw gat in de markt. Maar tegenwoordig lanceren ook ketens meerdere collecties, en dat het hele jaar door.