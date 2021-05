“Als huisarts ben je een levensarts.” Vier huisartsen vertellen over hun job én delen hun gouden gezondheidstip

OPROEP. NINA zoekt mensen die last hebben van ‘professio­ne­le jaloezie’

11 mei Jaloezie is geen mooie karaktertrek, en toch ervaren we ze allemaal weleens. Zeker als het gaat over ons werk. Erger jij je mateloos aan die ene collega die tijdens vergaderingen altijd nét iets betere ideeën heeft? Of raak je gefrustreerd als je op Instagram scrolt en de successen van concullega’s ziet?