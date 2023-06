“Als hij me beveelt: ‘Buig voorover.’” Dit zijn volgens Vlamingen de leukste moves in bed

Lessen voor thuis: “Deze 2 zaken verklaren waarom vrouwen graag worden gedomineerd”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt? Het geheim van goeie seks vind je niet in de Kamasutra. “Het zijn de simpele dingen, bepaalde aanrakingen, die een vrijpartij naar een hoger niveau tillen.”

Eerst en vooral merkt Uwe een verschil op tussen mannen en vrouwen. “Mannen zijn no-nonsense. Ze houden van directheid. Een groot deel van de reacties gaat bijvoorbeeld over orale seks. ‘Ik vind het fijn als ze me pijpt en in mijn ogen kijkt', stuurde iemand. Of ook: ‘Ik vind het heerlijk wanneer ik in het midden van de nacht gewekt wordt voor een pijpbeurt’.”

Vrouwen geven dan weer de voorkeur aan suggestieve moves, zoals oogcontact en verleidelijk op de lip bijten. Begrijpelijk, vindt Uwe. “Oogcontact dat net iets te lang duurt kan heel intens en verbindend zijn. En op je lip bijten is het ultieme teken van verlangen. Het toont dat je zó opgewonden bent, dat je de controle over je lichaam bijna verliest.”

“Daar zijn een paar verklaringen voor”, zegt Uwe. “Een: een vrouw moet vaak een hele dag lang beslissingen nemen. Wanneer haar partner de touwtjes in handen neemt, kan ze zich volledig overgeven. Dat voelt erg fijn. Zéker als ze weet dat er nog genot volgt. En twee: die dominantie vertrekt vanuit passie. Het is een duidelijk signaal dat de partner haar aanbidt en naar haar verlangt.”

Al bij al zitten er veel verschillende antwoorden in de inbox van Uwe. Van ‘een slag in het gezicht’ tot ‘het versnellen van zijn ademhaling’, ‘dirty talk’ of ‘mijn nagels in zijn rug tijdens een orgasme’. En dat maakt iedereen zo uniek. “Dit is trouwens hét bewijs dat seksualiteit alleen maar beter wordt als de partners elkaar goed kennen en open kunnen communiceren. Alleen door te praten, en elkaar én jezelf beter te leren kennen, kan je meer genot beleven in bed.”