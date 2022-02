Als het van de modewereld afhangt dragen we dit jaar weer allemaal extra decadente feestkleding

‘Knaldrang’: ondertussen ben je het woord misschien even beu als de coronapandemie. Toch is het gevoel alom aanwezig, ook bij de modehuizen. Als het aan hen ligt, laten we onze comfy kleding in de kast liggen en kiezen we bij het uitgaan weer voor glitter en glamour. Jawel: de extravagante ‘partydress’ is terug van weggeweest.

De modeweken stonden dit jaar in het teken van maar één ding: feesten, dansen en genieten in jurken waar we de voorbije twee jaar alleen maar van konden dromen. Heel wat ontwerpers en modehuizen brachten in hun najaarscollectie een eigen versie van de ‘partydress’.

Pluimveren en tutu’s

Brits modehuis Preen bracht het feestgevoel letterlijk tot leven en liet haar show doorgaan in een Londense nachtclub. Op luide muziek en met veel gedans, flaneerden de modellen in jurken met witte pluimveren en roze tutu’s over de catwalk. Halperns deed haar modellen onder meer schitteren in een klassieke slipjurk van flamingoroze satijn en in tijgerprint op een fluwelen maxi-jurk met uitgesneden decolleté.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto uit de backstage van Halperns show tijdens de modeweken in Londen. © Gareth Cattermole/Getty Images

Goud wordt nooit oud

Ook gouden jurkjes passeerden opvallend vaak de revue, zoals in de najaarscollecties van Poster Girl en Rixo. Die laatste bracht zijn publiek mee naar de jaren twintig, in een decor dat deed denken aan ‘The Great Gatsby’. Op de muziek van een jazzkwartet stonden de modellen te dansen met witte verentooien en sterrenkransen. Of die ook zo handig zijn op een echte dansvloer valt te betwijfelen. Maar in een kort zwart jurkje met gouden riempje of een maxi-jurk in elektrisch blauw krijg je wel wat danspasjes verzet.

(Lees verder onder de foto’s.)

View this post on Instagram A post shared by POSTER GIRL (@poster__girl__official) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm De Rixo-modellen tijdens de presentatie van de collectie op de modeweek in Londen. © Getty Images

Wie avondje feesten zegt, zegt ook pailletten. De blinkende rovertjes kwamen onder meer bij Michael Kors, Altuzarra en Alaïa, in alle kleuren en formaten voorbij. Ook tule was in overvloed aanwezig: in gekleurde laagjes onderaan het kleed, op de heupen of bombastisch rond de borst. Eén ding is zeker: plaats op de dansvloer zal je zo genoeg hebben.

(Lees verder onder de foto’s.)

View this post on Instagram A post shared by Michael Kors (@michaelkors) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by ALTUZARRA (@altuzarra) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by CAROLINA HERRERA (@carolinaherrera) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op de dansvloer is er ook plaats voor upcycling: het maken van nieuwe kleding uit oude kleren en stof. Ontwerper Conner Ives bewijst dat het aaneennaaien van ‘afgedankte’ kleding kan resulteren in de perfecte partylook. En hoewel het eigenlijk geen restjes stof zijn, waren ook franjes een populaire afwerking van veel jurken. Slim gezien van de ontwerpers, waaronder Khaite: de draadjes bewegen ten slotte goed mee terwijl je staat te shaken.

(Lees verder onder de foto's.)

View this post on Instagram A post shared by Conner Ives (@connerives) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by The Feminine Unique (@khaite_ny) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eentje voor je eigen garderobe?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar als de modeweken en een avondje uit één ding in overeenkomst hebben, is het wel dat er geen regels bestaan over hoe de perfecte feestjurk er moet uitzien. Dus doe vooral waar jij zin hebt. Het belangrijkste is dat de partyjurk terug is en ze hopelijk ook een tijdje blijft.

Lees ook: