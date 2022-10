Als de vrouw squirt, is de vloeistof dan urine? Nieuwe studie lost seksueel mysterie op

"Ook vrouwen kunnen ejaculeren en direct contact is vaak té intens." Seksuologe Chloé geeft je belangrij­ke lessen 'klitkunde’

“Voor de duizend en eerste keer: de vagina is ontworpen als baringskanaal. Vanbinnen zitten er amper genotssensoren”, aldus seksuologe Chloé De Bie. In tegenstelling tot wat velen denken is niet de vagina, maar de clitoris de tegenhanger van de piemel. Vanaf september 2022 wordt het vrouwelijke genotsorgaan eindelijk in de schijnwerpers gezet, want dan is het in volle glorie te bewonderen in de biologiehandboeken van de middelbare school. Wij zetten alles op een rijtje wat jij over de clitoris moet weten voor meer seksueel genot. “1 op de 2 vrouwen vindt cirkelvormige bewegingen het fijnst.”

