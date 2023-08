Alles wijst erop dat we dit najaar weer massaal deze tuttige schoenen zullen dragen. “Angèle houdt ervan”

Alweer een kledingstuk dat onverwacht herrijst uit zijn assen: de tuttige bommaschoen. Het model gaat al meer dan honderd jaar mee en toch is het dit najaar weer de must-have voor onze voeten. Zelfs liefst nog met witte sokken erin. Hoe dat komt? Onze eigenste Angèle zit er voor iets tussen.

Het lijkt wel of alle schoenen die we het liefst zo diep mogelijk verstopten nu een comeback maken in de modewereld. Eerst de plateauzolen, dan ballerina’s en cowboylaarzen. De herkenbare bommasandalen met een klein hakje zijn de nieuwste toevoeging aan dat rijtje.

Wist je dat de controversiële schoentjes een naam hebben?

Bommasandaaltjes of ‘truttenschoenen’ noemen we ze in de volksmond. Maar eigenlijk heten de schoenen Mary Janes, al sinds ze aan het begin van de vorige eeuw werden uitgevonden. Het gaat om een soort ballerinaschoen met een bandje, vaak (maar niet noodzakelijk) voorzien van een klein hakje.

Volledig scherm Een foto genomen in juni 2023 tijdens Paris Fashion Week. © Getty Images

In de jaren zestig maakte Twiggy de Mary Janes populair, gevolgd door Jane Birkin in de jaren zeventig. De schoenen stierven toen een stille dood tot Alexa Chung ze in de nillies weer bovenhaalde, omdat de alternatieve ‘indie sleaze’-look populair was. Ondertussen bestaan de schoenen al meer dan honderd jaar.

Volledig scherm Links: Twiggy in de sixties. Rechts: Alexa Chung in 2010. © Getty Images

En geloof het of niet: nu zijn de schoenen weer helemaal terug. “Onze obsessie met speelse schoenen blijft maar duren”, schrijft de Britse Vogue daarover. “Allerlei varianten van Mary Janes — van platformschoenen tot stiletto’s en platte modellen — zijn gigantisch populair en geliefd omwille van hun speelse, maar gepolijste look.”

Celebrity’s, inclusief een Belgische wereldster, houden ervan. En dan vooral van dit merk

We zien de schoen al het hele jaar overal opduiken, op catwalks maar ook ver daarnaast. Op TikTok verzamelden stylingvideo’s met Mary Janes nu al meer dan 280 miljoen views.

Tijdens Copenhagen Fashion week waren ze te zien aan de voet van zowat elke fashionista. Maar het is ook de favoriet bij uitstek voor off-duty looks van celebrity's zoals Gigi Hadid en zangeres Olivia Rodrigo. Zelfs Alexa Chung, hét boegbeeld van de Mary Janes in de jaren 2000, haalde haar paar weer van onder het stof.

Volledig scherm V.l.n.r.: mode-icoon Alexa Chung, zangeressen Angèle en Dua Lipa. © Getty Images - Instagram @angele_vl - Getty Images

En ook onze Angèle is al een hele tijd fan. Sinds 2021 rockt ze steevast Mary Janes met plateauzolen. Deze zomer koos ze voor de platte variant, mét witte sokken, een zeer geliefde combinatie die veelvuldig te zien is bij fashionista’s op de modeweken. En best friend Dua Lipa volgt haar voorbeeld, zij het zonder kousen.

Vooral de Mary Janes van cultmerk The Row, te koop voor een bescheiden 800 dollar, zijn enorm geliefd bij de sterren. Zowel actrices Zoë Kravitz als Jennifer Lawrence werden er al in gespot. Maar zowat elk merk biedt nu zijn eigen versie aan, dus je vindt ook betaalbare varianten.

Volledig scherm Mary Janes van Chanel, gespot tijdens Paris Fashion Week. Voor alle duidelijkheid: dit zijn géén betaalbare varianten. © Getty Images

Het lijkt er dus op dat veel vrouwen hun sneakers beu zijn. Mary Janes zijn dan een elegante, maar bijna even comfortabele oplossing. Je kan ze met bijna alles combineren en ze geven zelfs de simpelste outfits flair. Ze passen bovendien in de ‘quiet luxury’-trend van ingetogen, doch chique outfits. Win-win.

