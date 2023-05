Alles wat je moet weten voor je (nog) een tattoo laat zetten. “Drink geen alcohol op voorhand”

Nieuwe beauty­trend: fopsproet­jes laten tatoeëren op je gezicht. “We krijgen wekelijks nieuwe aanvragen”

Het is een van zeven schoonheden: sproetjes. Wie ze heeft, koestert ze. Wie ze niet heeft, doet gewoon alsof. Steeds vaker later mensen stipjes tatoeëren op hun gezicht. Ook Trix (24) en Crystal (29) bezweken voor de beautytrend. “Maar in het begin dacht ik: ‘wow, wat is dat hier?’”. Schoonheidsspecialist Stefanie Grootaers licht toe hoe de behandeling in z'n werk gaat.