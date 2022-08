Alles stijgt in prijs, maar kleding (voorlopig) niet. Hoezo? “Wees waakzaam: modemerken doen aan ‘skimpflation’”

Populair met een stevige portie ‘je-ne-sais-quoi’: moderedac­teur onthult het geheim achter 'it-girls’

Kim Kardashian en Paris Hilton zijn het, maar Zendaya en Emma Corrin net zo goed ook: it-girls. De term bestaat al heel lang, en toch valt er niet één definitie (of één type vrouw) op te plakken. Onze moderedacteur David Devriendt legt in geuren en kleuren uit hoe de term is ontstaan, wie de eerste originele it-girl was, en wat de term nu juist écht betekent. “Schoonheid kan een factor zijn, maar er is meer.”

