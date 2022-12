Allereerste vrouwelijke scheids op het WK. Deze Vlaamse is ook goed op weg: “Ik heb macht met mijn kaarten”

Primeur vanavond: de Française Stéphanie Frappart fluit als eerste vrouw ooit een match op het WK. In ons land zijn er maar negenenzeventig vrouwelijke scheidsrechters en aan de top is het eenzaam, weet Viki De Cremer (29). De jonge belofte werkt hard om in Stéphanies voetsporen te kunnen treden, in de hoop dat meer vrouwen haar willen volgen. “We zijn nu echt met te weinig.”

“Ein-de-lijk is het zover”, dacht Viki dolgelukkig toen ze hoorde dat de eerste vrouwelijke scheids op het WK mag fluiten, mét twee vrouwelijke assistentes. “Ik ga zéker kijken, en analyseren hoe zij het doet. Stelen met mijn ogen.” Naast Stéphanie Frappart vanavond op de match tussen Costa Rica en Duitsland verschijnen er in Qatar trouwens nog twee vrouwelijke refs: de Rwandese Salima Mukansanga en de Japanse Yoshimi Yamashita. No big deal voor sommige voetbalfans, voor scheidsrechter Viki a huge deal.

“Ik voelde me meteen nog tien keer enthousiaster over mijn carrière”, zegt Viki. “Ik weet dat Stéphanie als ref hard werkt en traint, dag in dag uit, net als alle vrouwelijke refs in de elite en net als ik. Als je hoort dat dat ertoe leidt dat je op het WK mag fluiten, dan gaan je oogjes fonkelen. Ons hard werk wordt belóónd. Dat geeft me veel hoop voor de toekomst.”

Volledig scherm Stephanie Frappart als vierde official tijdens Portugal vs Ghana op Qatar. © Photo News

Viki stond ooit zij aan zij met Stéphanie tijdens een wedstrijd, als haar assistente. “Dat was een heel leerrijke wedstrijd. Stéphanie bleef rustig, communiceerde heel open en gaf duidelijke instructies. Elke vraag die ik had, mocht ik haar stellen. Het is een enorm sympathieke dame en ze blijft moeiteloos overeind tussen het mannelijk geweld op het veld. Zelfs al zijn het de groten. Op het WK zal ze niet voor het eerst tussen de stervoetballers staan, hoor. En die mannen kénnen en respecteren haar ongetwijfeld.”

79 vrouwelijke refs in België. En ze delen een leuk WhatsApp-groepje

Viki traint zich in ons land te pletter om op Stéphanies niveau te raken. “Ik voetbal al sinds mijn vijfde. Omdat mijn broer dat deed en ik het zo magisch vond om hem op dat veld te zien. Maar op mijn negentiende liep ik een knieblessure op. Ondertussen was mijn broer scheids geworden. Hij overtuigde me om me in te schrijven voor de cursus. Na een stevige opleiding en het theoretische examen kon ik mezelf ook ‘scheidsrechter’ noemen.”

“Nu ben ik er elke dag uren mee bezig. Ik sta vroeg op om te trainen voor ik naar het werk ga. En na elke wedstrijd herbekijk ik alle beelden, om te analyseren wat beter kon. Gelukkig krijg ik veel steun van de andere vrouwelijke arbiters in ons land. We zijn met negenenzeventig maar. In een WhatsApp-groepje geven we elkaar tips, we trainen vaak samen en elke nieuwe ref krijgt ook een ‘meter’ met meer ervaring die haar begeleidt tijdens wedstrijden en haar vragen beantwoordt. Concurrentie is er niet: we gunnen het elkaar, omdat we met zo weinig zijn.”

Quote Ik krijg nog vaak de vraag: ‘Fluit jij dan bij de meisjes?’ Mensen schrikken als ik zeg dat ik als vrouw ook bij de mannen mag fluiten, op hoog niveau zelfs. Viki De Cremer

Als Viki zelf een match fluit, voelt dat voor haar als negentig minuten pure focus. “De controle houden over het veld is niet simpel. Ja, ik heb ‘macht’ met mijn kaarten, maar ik praat ook veel met de spelers. Als scheids moet je conflicten aanpakken op een manier die bij jouw karakter én het karakter van de speler past. Daar komt een pak mensenkennis bij kijken. Ik doe constant aan zelfreflectie. Heb ik alle fouten juist aangepakt? Hoe zouden mijn collega’s gehandeld hebben? Het is een job waarin je jezelf echt leert kennen.”

Volledig scherm Viki De Cremer. © Nathalie Samain

“Als vrouwelijke ref krijg ik in ons land trouwens veel kansen. In het begin van mijn carrière hoorde ik weleens: ‘Oei, het is een vrouw’, maar ondertussen weten de spelers wat ik waard ben. Als ik hen met respect behandel, krijg ik respect terug. Al ontken ik niet dat ik tussen mannen iets meer ‘mijn mannetje’ moet staan. Maar dat is een leuke uitdaging. (lacht) Ik krijg wel nog vaak de vraag: ‘Fluit jij dan bij de meisjes?’ Mensen schrikken als ik zeg dat ik bij de mannen actief ben, op hoog niveau zelfs. Het is veel te weinig geweten dat je als vrouwelijke ref véél kan bereiken.”

Quote Gelukkig steunt de voetbal­bond ons enorm en zijn ook zij bewust bezig met het rekruteren van dames. Viki De Cremer

Ook daarom is Viki zo enthousiast over Frappart op het WK. “Ze zal een ongelooflijk rolmodel zijn voor veel meisjes, net zoals ze dat voor mij en mijn collega’s is. Als vrouwelijke scheidsrechter voelt het echt als een deel van je taak om nieuwe vrouwen te inspireren en te ondersteunen. Ik hoop zo hard dat Stéphanies verschijning op het WK dat doet: nog meer jongedames doet beseffen dat ze een scheids willen en kúnnen worden. Want we zijn echt met te weinig.”

“Gelukkig steunt de voetbalbond ons enorm en zijn ook zij bewust bezig met het rekruteren van dames. Misschien helpt het als ik nog hogerop raak. Ik droom om ooit ook een WK te fluiten. Maar eerst focus ik op mijn volgende grote doel: de stap mogen zetten naar hoogste Amateur afdeling bij de mannen.”

