Alleenstaande mama Sofie (33) durft niet meer daten. “Ik wil mijn dochter niet aan de kant schuiven”

‘Dertigers’-actrice Evelien Van Hamme over ontrouw, zat zijn en hormonen.“Elke maand heb ik een huildag”

Actrice Evelien Van Hamme (41) was te zien als Tinne in ‘Dertigers’. Een rol waar ze geen spijt van heeft, in tegenstelling tot van sommige andere, bekent ze in onze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen. Haar zatte sms’jes, kotsende katers en die ene vrijpartij op een speelplaats vindt ze dan weer eerder amusant dan schaamtelijk. “Als ik dronken ben, vervagen alle grenzen.”