Alle hens aan dek: piekseizoen online daten is gestart. Met deze 5 tips versier je meer matches

Singles die openstaan voor nieuwe liefde grijpen best nu hun kans, want het piekseizoen van online dating is zojuist van start gegaan. Dat begint rond Kerstmis en loopt nog tot Valentijn: tijdens deze periode heb je meer kans om een goede match te vinden. Datingplatform Meetic formuleerde op basis van onderzoek vijf tips voor een goede eerste indruk. Spoiler: laat die cliché openingszin maar achterwege.

Overweeg je al langer om online daten een kans te geven, of raak je stilaan de hoop kwijt om een goede match te vinden? Momenteel is het moment om ermee te beginnen, of een tandje bij te steken: het piekseizoen van online daten is begonnen. Aanstaande zondag wordt dé hoogdag: zo'n veertig procent van alle Vlamingen sloeg op de allereerste zondag van het jaar aan het online daten in 2022, volgens datingplatform Meetic.

In 2023 zou dat niet anders zijn, en we snappen wel waarom: na de feestdagen zijn singles gemotiveerder om een partner te vinden. Om vanzelfsprekende redenen. Maar alles start bij een goede, eerste indruk: je datingprofiel, dus. En Vlamingen vinden verrassend genoeg noch de foto’s, noch een leuke openingszin belangrijk.

1. Vink relevante en interessante informatie aan

Opvallend: de meerderheid van de Vlamingen (60 procent) kijkt eerst naar de extra informatie die je weergeeft op je datingprofiel, en dus niét naar foto’s. Daarbij willen we het liefst de leeftijd (58 procent), interesses (53 procent) en de karaktereigenschappen (40 procent) van onze potentiële date te weten komen. Wees dus zeker niet bang om belangrijke informatie over jezelf aan te duiden. Op die manier krijgen anderen meteen een beeld van wie je bent, en het helpt je ook om de juiste matches voor jou aan te trekken.

Reis je graag en ben je een fervente wijndrinker? Zet dat zeker in je profiel. Leid je een druk leven? Geef ook dat gewoon aan, zo weet je toekomstige date meteen waar hij of zij aan toe is.

2. Kies authentieke foto’s zonder filters

Toch blijft natuurlijk ook een profielfoto dé manier om een goede eerste indruk te maken, volgens 55 procent. Die moet vooral duidelijk (76 procent) en spontaan (74 procent) zijn. Poseren en filters laat je maar beter achterwege: wees gewoon jezelf.

Authentieke en onbewerkte foto’s met elkaar delen is belangrijk voor 44 procent van de vrouwen. Heb je trouwens als man een schattig huisdier? Trek er gerust een foto mee, want uit onderzoek blijkt dat vrouwen zulke foto’s meer appreciëren.

3. Schrijf een korte en vooral grappige mop

Misschien wel het moeilijkste aan het maken van een datingprofiel: een boeiende biografie schrijven. Je haalt dus best je scherpste pen boven, want uit onderzoek blijkt dat 2 op de 5 Vlamingen dit zeer belangrijk vindt. Vooral vrouwen (42 procent), tegenover de 36 procent mannen, willen graag een persoonlijke tekst van jou lezen. Vertel daarin zeker iets over je interesses (67 procent) én met de nodig dosis humor (53 procent). Dat zou de meeste aandacht trekken. Meteen aangeven wat je zoekt in een partner (40 procent) werkt ook. Maar hou het vooral kort en krachtig (49 procent).

4. Laat van je horen

Je stond er misschien nog niet bij stil, maar ook de stem is een belangrijk onderdeel bij het online daten. Voor 65 procent van de Vlaamse singles kan de stem van een potentiële date zelfs een dealbreaker zijn. Wees dus niet bang om een voicememo toe te voegen aan je profiel waarbij je jezelf kort voorstelt, je ideale date of je meest memorabele reis omschrijft. Dat zou je kansen voor een potentiële match aanzienlijk kunnen verhogen. Vooral vrouwen (39 procent) vinden het horen van een aangename stem belangrijk.

5. Openingszinnen zijn passé

Je profiel is nu helemaal up-to-date en de nieuwe matches stromen binnen: wat nu? Laat vooral die cliché openingszinnen achterwege - zeker als je er geen goede kent. Meer dan een kwart van de Vlamingen (31 procent) vindt dat ook helemaal niet zo belangrijk. Wat beter werkt, is een complimentje (48 procent), een grapje (43 procent) of jezelf uitgebreider voorstellen (41 procent).

Zo’n tof en luchtig gesprek om te beginnen, kan zeker de helft van de single, Vlaamse vrouwen bekoren, tegenover de 31 procent mannen. En zelfs een gewone “hallo, alles goed?” werkt bij meer dan een kwart van de Vlamingen onder de 34 ook nog altijd. Simpel is hier het sleutelwoord dus!

