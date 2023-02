Alle BV’s dragen haar schoenen: Virginie Morobé over leven met succes. “Ik presteer beter als ik af en toe diep ga”

DE KLASFOTO. Zo zag je Jolien Roets nog nooit. “Ik had mijn looks niet mee maar probeerde grappig te zijn”

Bij de meesten is de puberteit geen flatterende periode. En radiopresentatrice Jolien Roets (37) is géén uitzondering. Speciaal voor een reeks in NINA blikt ze terug op haar tijd in de middelbare school en snort ze een foto uit de oude doos op. “Soms dacht ik: jongens zien mij niet staan, ik ben niet de pretty girl.”