Alexandra (46) geeft erotische massages: “Als een klant te opgewonden raakt, kan het uit de hand lopen”

Een massage met een manueel of oraal hoogtepunt, een ‘body-to-bodymassage’ of een ‘lapdancemassage’: keuze te over in het lovehotel van Alexandra Moreels (46). Na negen jaar in het wereldje kent ze de kneepjes van het vak dan ook góéd. Ze beantwoordt 15 prangende lezersvragen: over klanten die te ver gaan, welke ervaring haar bijblijft en of ze bepaalde lichamen weigert. “Vingers mag níémand bij me inbrengen. Veel mannen komen hier van hun werk toe met vuile handen.”