Alcoholicus? Je haar verraadt je Ellen den Hollander

05 juli 2018

07u31 6 Nina Mensen die te veel alcohol drinken kunnen worden verraden door hun haar. Ze hebben namelijk twee stofjes in hun haar die mensen die niet drinken niet hebben. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Antwerpen.

In hun onderzoek vonden de wetenschappers twee stoffen die worden geproduceerd door het lichaam als alcohol wordt afgebroken. Deze worden opgeslagen in het haar. Volgens de wetenschappers is de diagnose van alcoholisme gemakkelijker te stellen omdat er geen bloed of urine nodig is. Het haar is makkelijker te verkrijgen, te transporteren en op te slaan dan lichaamsvocht.

Veertig lokken haar zijn in het laboratorium onder de loep genomen. Het haar was afkomstig van mensen die werden behandeld voor alcoholmisbruik. Ze bleken hoge waarden van de stoffen ethylglucuronide and ethylsulfaat te bevatten. ETG wordt ook gebruikt om te meten hoeveel mensen hebben gedronken. Ethylsulfaat is een olieachtige, kleurloze vloeistof die reageert in contact met water.

Indicator

De hoofdonderzoeker en auteur van het wetenschappelijke artikel in het vakblad Drug Testing & Analysis Delphine Cappelle stelt dat haar een potentiële indictator is voor alcoholgebruik. Er is volgens haar meer onderzoek nodig. Vorig jaar werd bekend dat een glas wijn per dag het risico op bepaalde vormen van huidkanker mogelijk vergroot.