Al 35 jaar is deze Belgische schoen wereldwijd berucht. “De mensen die de eerste kochten, hebben nu goud in handen”

De modeweken gaan van start en de kans is groot dat influencers van de ene show naar de andere hollen in de ‘Tabi’ van Maison Margiela. De Belgische schoen met controversiële gespleten neus bestaat 35 jaar en is hipper dan ooit. Straf voor een design dat al vanaf het prille begin shockeert en verdeelt. “Op straat word je er echt mee aangekeken.”

Van beroemdheden als Zendaya en Dua Lipa tot Kardashian-telg Kylie Jenner en Rihanna. De ‘Tabi’ van Maison Margiela heeft massaal zijn weg gevonden naar de kleerkasten van de ‘rich and famous’ en daarmee ook naar de gewone mens.

Prijskaartje? Voor de originele chelsea boot betaal je zo’n 1.190 euro. Ondertussen bestaan er natuurlijk nog heel wat andere modellen, maar die schommelen vaak rond datzelfde bedrag.

Kylie Jenner (links) en Dua Lipa (rechts).

Duur of niet, de schoenen maakten hun opwachting ook in het allereerste seizoen van Netflixreeks ‘Emily in Paris’ en op populaire video-app TikTok raken ze niet meer uitgepraat over de schoenen met de ‘hoefjes’. Een verrassende wending voor een schoen die lang beschouwd werd als het toppunt van lelijkheid en vooral de goedkeuring wegdroeg van een beperkt publiek.

De Tabi in 'Emily in Paris'.

Zo bedacht Genkenaar Margiela het gekke design dat de hele wereld intrigeert

Het iconische design hebben we te danken aan de Genkse ontwerper Martin Margiela. Op 23 oktober 1988 geeft hij zijn allereerste show. De korte laarzen onder de rokken trekken de aandacht met hun gespleten neus. Voor het design haalde Margiela de mosterd in Japan.

Tijdens een trip naar Tokio zag hij werkmannen op straat met jika-tabi, platte katoenen schoenen die de grote teen afscheiden van de andere tenen en teruggrijpen naar een vijftiende-eeuwse Japanse traditie. “Margiela heeft dat omgezet naar een model voor vrouwen met een hak, revolutionair”, zegt Sonja Noël van de Stijl-boetieks in de Brusselse Dansaertstraat die vooral collecties van Belgische ontwerpers aanbieden.

Voorbeelden van de Tabi met een hak.

Die eerste collectie ging zelfs niet in productie, maar Noël kon de originele stukken toch op de kop tikken. Omdat ze de mede-oprichtster van het huis, de Brusselse Jenny Meirens, goed kende. “Die mensen die de eerste Tabi’s kochten, hebben nu goud in handen. Van sommige is maar één stuk gemaakt. Zeker tien jaar lang heeft Margiela alleen maar Tabi’s gebruikt als schoenen voor zijn shows.”

Links: een show van Maison Margiela in 1999. Rechts: de Tabi op een show in 2002.

Pas in 1999 kwam de eerste volwaardige schoenencollectie van Margiela, met daarin de Tabi in een veelvoud van vormen en kleuren. Ook nadat Margiela in 2008 zijn kap over de haag smeet en John Galliano er in 2014 de teugels in handen nam, bleven de ‘bokkenpootjes’ een van de grote bestsellers van het merk.

Het lot van wie de Tabi draagt. “Die hoefjes passen bij je paardengezicht”

Zeker in de beginjaren waren verwarrende blikken en wijzende vingers het deel van ieder die de Tabi durfde te dragen. “Op straat werd je echt aangekeken”, aldus Noël. “En ook in onze boetiek hadden we voor- en tegenstanders. Sommigen vonden ze sexy en vrouwelijk, anderen net lelijke gedrochten.”

De Tabi shockeert misschien minder dan destijds, maar banaal wordt hij nooit Sonja Noël , Stijl-boetieks

Toen ‘Sex and the City’-actrice Sarah Jessica Parker de Tabi’s droeg in 2009, kreeg ze online een stortvloed van negatieve reacties over zich heen. Van ‘camel toe’ tot ‘hoefjes die passen bij haar paardengezicht’.

In 2022 noemde een Amerikaanse christelijke organisatie de nieuwe Tabi-sneakers – toen een samenwerking met Reebok – nog satanisch omdat ze te veel op duivelspoten leken.

Links: actrice Sarah Jessica Parker met haar Tabi's. Rechts: de Tabi-sneakers.

Maar dat zal de Tabi-believers worst wezen. Zij vinden de schoenen net zo aantrekkelijk omdat ze weird zijn en buiten de lijntjes kleuren. Het verklaart ook waarom de grootste celebrity’s ze nu zo graag uit hun kast halen.

Noël, zelf een fervent Tabi-draagster, ziet het graag gebeuren. “Het appeal van de Tabi heeft zich uitgebreid naar jongeren die ontdekken dat het een elegante schoen is die heel makkelijk te dragen is. De Tabi is uitgegroeid tot een klassieker, intussen even bekend als de tassen van Chanel.”

Verliest hij door zijn groeiende populariteit zo niet wat van zijn cultstatus? “Hij shockeert misschien minder dan destijds, maar banaal wordt hij nooit. Het blijft een ijzersterk avant-gardeontwerp.”

