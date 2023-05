Aha: dit is waarom je het mogelijk zo lastig had de afgelopen weken, volgens de astrologie

Zat het je de afgelopen maand een beetje tegen? Dan zou daar de planeet Mercurius in retrograde mogelijk voor iets tussen zitten. Maar die periode is sinds gisteren, zondag 14 mei, voorbij. En dat belooft, voor wie in astrologie gelooft. Astrologe Esther Van Heerebeek vertelt wat ons vanaf nu volgens haar te wachten staat.

Planeet Mercurius liep van 21 april tot 15 mei in retrograde, volgens astrologen. “Vanuit de aarde lijkt het dan alsof Mercurius in zijn ellips terugloopt, vandaar ‘retrograde’”, legt astrologe Esther Van Heerebeek ons uit. “Volgens de astrologie zetten we door die beweging in ons leven ook een stap terug. We keren naar binnen, doen het rustiger aan en evalueren meer.”

Waarom we net een periode met veel uitdagingen hadden, volgens de astrologe

Het zou een slechte periode geweest zijn om grote, belangrijke en drastische beslissingen te maken. Of om bepaalde contracten te ondertekenen, aldus de astrologe. “Ook bij reizen moest je bijvoorbeeld mogelijk rekening houden met vertraging en files. Of miscommunicatie en misverstanden, bijvoorbeeld in je relatie.”

Deed je gsm plots wat gek of raakte jouw pakketje verloren bij de post? “Zulke technische storingen zouden astrologen eveneens als een gevolg van Mercurius in retrograde zien”, zegt Heerebeek.

Vooral het eerste weekend van mei was een zeer woelige periode in de astrologie. Toen was er ook sprake van een volle maan, maansverduistering én de planeet Pluto in retrograde. De samenkomst van deze vier elementen maakte het de uitdagendste Mercurius retrograde sinds lang, volgens Heerebeek. “Die combinatie kon ervoor zorgen dat emoties erg hoog opliepen en bepaalde geheimen aan het licht kwamen”, aldus de astrologe.

Quote Alle ‘ongemakken’ die de Mercurius in retrograde met zich meebracht, zijn vanaf nu voorbij. Astrologe Esther Van Heerebeek

“Toch zou dat ook een heel leerrijke en helende periode geweest zijn. Een kans was om dichter bij jezelf te komen”, zegt de astrologe. Zo zouden we nu bijvoorbeeld meer uit onze comfortzone durven komen en betere beslissingen moeten kunnen nemen.

Komt er dan nu een einde aan alle moeilijkheden?

Vandaag markeert het einde van Mercurius in retrograde. We hebben alle uitdagingen die de planeet ons de afgelopen maand toegeworpen zou hebben, dus mooi overleefd. Wat nu? “Heel simpel”, zegt astrologe Esther Van Heerebeek. “Nu zijn alle ‘ongemakken’ die de planeet in retrograde met zich meebracht, voorbij.”

Quote Zaken die voordien niet lukten of onbereik­baar leken, zullen dat nu hoogstwaar­schijn­lijk niet meer zijn. Astrologe Esther Van Heerebeek

“Dat kan betekenen dat er minder files op de wegen of communicatieproblemen op je werk of in je relatie zullen zijn. Vooral alles wat met internet, logistiek, techniek en mobiel te maken heeft, zou nu weer op wieltjes moeten lopen.”

Mercurius loopt nog tot 23 augustus vooruit, vanaf dan gaat de planeet opnieuw in retrograde. “Wie iets nieuws wil beginnen of proberen zoals een job, relatie of hobby, daar is het nu hét moment voor”, aldus de astrologe. “Eindelijk krijgen we nu meer duidelijkheid rond dingen. Zaken die voordien niet lukten of onbereikbaar leken, zullen dat nu hoogstwaarschijnlijk niet meer zijn. En het is ook de geknipte periode voor nieuwe mogelijkheden en kansen. Nieuwe ingevingen of ideeën.”

