Afwisselend thuis en op kantoor werken kan met negatieve bijwerking komen, bewijst studie

‘Hybride werken’ is de toekomst. Een deeltje thuis, een deeltje op kantoor. Veel Belgische bedrijven spraken in elk geval al met hun werknemers af hoeveel en soms ook welke dagen van de week ze na de coronacrisis op kantoor moeten zijn. Lijkt een heerlijke werkvorm, maar een nieuwe studie bewijst dat we er misschien toch niet allemaal gelukkiger van zullen worden.

Geen enkel bedrijf kan er nog onderuit. Werknemers willen ook na de pandemie nog voldoende kunnen thuiswerken, alsjeblieft. En het ziet ernaar uit dat ‘hybride werken’, zoals dat heet, de norm zal worden. Negen op de tien Belgische werkgevers zijn van plan om erin mee te gaan, volgens een bevraging van Acerta, KU Leuven en vaktijdschrift #ZigZagHR. Tegelijk verlangen zes op de tien werkgevers wel dat hun werknemers toch nog meer dan de helft van de week naar kantoor zullen komen.

Twee werkplekken beheren

Twee thuiswerkdagen per week dus en drie dagen op kantoor. Klinkt goed. Al betekent dat ook dat we twee werkplekken zullen moeten beheren in plaats van één, en dat zou weleens voor extra vermoeidheid kunnen zorgen. Dat stelt een recente studie van hr-platform Tinypulse vast. 72 procent van de 100 ondervraagde werknemers rapporteert dat ze erg uitgeput zijn van hybride te werken. Meer uitgeput dan wanneer ze fulltime thuis of op kantoor werken.

Hybride werken betekent dan ook dat je een routine van ‘de ene dag hier, de andere dag daar’ moet volhouden. Telkens zeul je die laptop heen en weer. Op kantoor moet je na een dag thuis weer wennen aan de drukte. Thuis moet je dan weer zorgen dat je al het nodige wel hebt. Dat betekent onder meer: je notities, laptop of oplader niet op het werk vergeten, en boodschappen voorzien.

Quote Hybride werken voelt heel ‘van de hak op de tak’ en het maakt het lastiger om een dagelijkse routine te onderhou­den. Organisatiepsychologe Elora Voyles, Tinypulse

De Amerikaanse organisatiepsychologe Elora Voyles bevestigt aan de BBC dat de resultaten van de studie, ondanks de kleinschalige survey, inderdaad een trend blootleggen. “Naarmate 2021 voorbij ging, merkten we dat mensen steeds minder positief waren over hybride werken. Het voelt heel ‘van de hak op de tak’ en het maakt het lastiger om een dagelijkse routine te onderhouden. Terwijl een consistente routine voor minder stress zorgt.”

(Lees verder onder de poll.)

Poll Vind of vond jij hybride werken ook soms erg vermoeiend? Ja, toch wel.

Nee, niet echt. Vind of vond jij hybride werken ook soms erg vermoeiend? Ja, toch wel. (29%)

Nee, niet echt. (71%)

Wéér geen controle

Het probleem zit ’m in hoe werkgevers het ‘hybride werken’ definiëren. Ze hebben dat in een haast moeten doen, en ontdekken pas al doende dat hun strategieën niet altijd werknemersvriendelijk zijn. “Het gaat bijvoorbeeld fout wanneer de baas je hybride werkweek helemaal zelf bepaalt”, zegt Voyles. “Zo belanden werknemers weer in een werkweek waar ze geen controle over hebben. Zelfs al zijn ze twee dagen thuis.”

“De werknemer krijgt dus beter wat autonomie, om zijn routine zelf te managen”, zegt Voyles. Hybride werken moet geherdefinieerd kunnen worden. Misschien is dat elke week zelf kiezen welke dagen je naar kantoor gaat. Misschien is dat maar één keer per maand naar kantoor gaan. Dat de werksituatie thuis goed ondersteund wordt, met hulpmiddelen van de werkgever uit, is ook belangrijk.

Experts voorspellen in elk geval dat hybride werken nog een tijd een ‘experiment’ zal blijven. Het zou zelfs nog jaren kunnen duren voor we het helemaal onder de knie krijgen.

Lees ook: