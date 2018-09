Afblijven! Zo stop je voor eens en voor altijd met pulken aan je huid

Nele Annemans

04 september 2018

14u25

Toegegeven, ondanks dat we weten hoe slecht het is voor onze geliefde huid kunnen we het vaak niet laten om dat ene velletje weg te halen of aan dat puistje te krabben. Toch zorgt pulken aan je huid niet alleen voor littekens en nieuwe korstjes, ook puistjes en onzuiverheden steken dan vaker de kop op. Bovendien kan het een chronisch probleem worden. Hoog tijd dus komaf te maken met die slechte gewoonte en deze trucjes helpen je daarbij.

De post-it-methode

Het beste en makkelijkste trucje om komaf te maken met pulken aan je huid? Jezelf eraan herinneren dat je het doet. Probeer daarom op zoveel mogelijk plaatsen, en zeker in je badkamer, post-its te plakken met zinnen als: "Niet pulken aan je gezicht", "Raak je gezicht niet aan" en "Stop met krabben aan je gezicht". Vaak ben je je er zelf niet eens van bewust hoe vaak je aan je gezicht zit te prutsen en deze reminders kunnen je dan helpen om ermee te stoppen.

Gooi al je beautytools weg

Veel mensen die pulken aan hun gezicht gebruiken daar bepaalde hulpmiddeltjes zoals een pincet, naalden of nagelschaartjes voor. Die schoonheidstools gooi je dus beter weg. Ook vergrootspiegels ban je beter uit je badkamer. Die vergroten je huid alleen maar op een onrealistische manier uit waardoor je nog meer geneigd zal zijn om aan oneffenheden te pulken.

Zoek afleiding

Stress of verveling zijn de belangrijkste triggers om te beginnen krabben aan dat ene bultje, velletje, korstje of puistje. Maar uiteraard kan je niet voorkomen dat ooit nog gestresseerd of verveeld gaat raken. Daarom is het belangrijk om je bewust te worden van het pulken. Zoek afleiding als je de drang voelt opkomen of in de verleiding komt om het te doen. Lees bijvoorbeeld een boek, maak even een wandeling, neem een warm bad of doe iets anders dat je ontspant.

Cognitieve gedragstherapie

Iedereen, ja, wij ook en jij waarschijnlijk ook, krabde al weleens aan een korstje, droog plekje of een puistje. Maar bij sommigen wordt het een obsessie en een chronisch probleem. Ongeveer 1 op de 20, waarvan 75 procent vrouwen, lijdt aan skin picking of de dagelijkse drang om aan je huid te pulken. Dan is het belangrijk dat je je laat bijstaan door een professionele therapeut. Die kunnen je via gedragstherapie meer bewust leren worden van je slechte gewoonte en je alternatieve manieren aanleren om om te gaan met triggers die het pulken veroorzaken.