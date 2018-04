Adidas sluit wereldwijd verschillende winkels MV

10 april 2018

13u57

Bron: Vogue Nederland 0 Nina Het komende jaar gaat Adidas verschillende winkels sluiten om te focussen op onlineverkoop, dat vertelt chief executive Kasper Rorsted aan de Financial Times.

Voor steeds meer merken is onlineverkoop de toekomst en een belangrijke bron van inkomsten. Maar de fans van Adidas moeten nog niet beginnen te panikeren. Rorsted legt uit dat er in de loop van tijd minder winkels gaan zijn, maar dat de overblijvende winkels wel zullen verbeteren. "Onze website is de belangrijkste winkel die we hebben in de wereld."

Hoeveel winkels Adidas juist gaat sluiten, is nog niet duidelijk. Maar de sportgigant wil tegen 2020 de verkoop online verdubbelen naar 4 miljard euro.