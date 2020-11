Actrices Halina Reijn (45), Carice van Houten (44) en Maaike Neuville (37) schitteren samen in de tv-reeks ‘Red Light’ over prostitutie: “De prostitutiewereld is minder zwart-wit dan we denken”

Drie vrouwen. Drie geschiedenissen. Drie verschillende dromen, ambities en angsten. Maar dan, plots vervlechten hun levens zich met elkaar. Het is, op z’n allerkortst, de samenvatting van de VTM-reeks Red Light. Een zinderende, donkere, zwoele en bij momenten gewelddadige tv-reeks tegen de achtergrond van vrouwenhandel en prostitutie. Leading ladies Halina Reijn (45), Carice van Houten (44) en Maaike Neuville vertellen aan onze reporter wat de serie voor hen betekent: “Red Light is een reeks over vrouwen, door vrouwen en verteld vanuit een vrouwelijk perspectief.”

“Wat vond je ervan?” Drie paar ogen keken me vragend aan, die middag in Amsterdam. Ik had kort voordien de eerste aflevering van Red Light te zien gekregen en de drie paar ogen speelden een hoofdrol in de reeks over vrouwenhandel en prostitutie die vanaf 4 december op Streamz te zien zal zijn. De reeks werd al overladen met prijzen op de filmfestivals van Cannes en het Nederlands Film Festival. Carice van Houten is Sylvia, een prostituee, en werkt samen in een bordeel met haar vriend/pooier. Halina Reijn speelt Esther, een bekende sopraan uit een welgesteld milieu, en Maaike Neuville is Evi, een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven.

“Ik vrees”, antwoordde ik, terwijl ik niet goed wist naar welk van de drie paar ogen ik nu precies moest kijken, “dat ik een paar korte nachten tegemoet ga wanneer de reeks in z’n geheel te bekijken zal vallen.” De drie paar ogen lichtten op van tevredenheid. “Maar wat vóélde je erbij”, vroeg Halina Reijn. Ik zette me schrap en antwoordde volledig naar waarheid:

Ik voelde me een beetje een voyeur, die stiekem kijkt naar die duistere wereld áchter de tippelramen. En bij het geweld voelde ik me een tikje beschroomd – het is wel erg in your face.

Halina Reijn: “Nou, die duistere wereld krijg je ten overvloede te zien, hoor. Aan stiekem gegluur doen we niet (lacht). En het geweld, dat valt nog mee – er zijn op Netflix hardere reeksen te zien. Maar je kan moeilijk over vrouwenhandel vertellen zónder het geweld te tonen dat er altijd bij komt.”

Maaike Neuville: “Herinner je je de scène in De Twaalf, waarbij mijn op het eerste gezicht perfecte man mij in de keuken nogal hardhandig bedreigt : dat was ook gewelddadig.”

Carice van Houten: “Ik vind het wel grappig dat uitgerekend een Vlaming vindt dat wat we tonen zo gewelddadig is. De reeksen die jullie maken, zijn meestal veel rauwer, extremer en radicaler dan wat we in Nederland gewend zijn op televisie.”

Zegt een actrice die in Game of Thrones speelt.

Carice: “Haha, dáár vloeit ook wel wat bloed, ja.”