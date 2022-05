Actrice Nora Gharib was ooit schoonheidsspecialiste: dit zijn haar 4 favoriete beautylooks (en zo creëer je ze)

Showbizz Nora Gharib stevende af op een burn-out: “Na alweer een nacht van vier uur in de auto in slaap gevallen”

Een drukke agenda, het kan zowel een zegen als een vloek zijn. Dat weet ook presentatrice Nora Gharib (28), die twee maanden geleden iets te veel ballen in de lucht probeerde te houden. Dat vertelt ze in ‘HUMO’. “Tijdens ‘Dancing with the Stars’ was ik gewoon óp, ook mentaal.”

