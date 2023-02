Nina Derwael is onzeker over haar platte buik: “Body dysmorphia is real”. Hoe herken je ingebeelde lelijkheid?

“De ene dag denk ik: ‘Ça va, ik zie er goed uit.’ Een uur later vind ik mezelf dik.” Zélfs Olympisch kampioene Nina Derwael (22) is soms onzeker over haar lichaam. Dat is volgens haar te wijten aan ‘body dysmorphia’, een aandoening die 1 op de 100 mensen treft. Een psychiater legt uit wat je kan doen als je geteisterd wordt door waanbeelden over je ‘lelijke’ of ‘mollige’ lichaam.