Actrice Natali Broods (46) staat onzeker in het leven. “Ik vind het moeilijk erop te vertrouwen dat het goed is”

Natali Broods (46) was dit jaar Master van het Filmfestival Oostende en spat van het scherm af in de serie ‘Assisen’. Ze praat openhartiger dan ooit over haar rol als mama van een tweeling met vroeggeboorte. Over de ware liefde en of we daar in moeten geloven. En over de (on)zin van het leven. “Een deeltje van mij is altijd op zoek naar dat ene ding dat níét goed is.”