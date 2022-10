Actrice Marieke Dillis over haar liefde voor het nachtleven. “Na de stoet dansten we tot 4 uur ’s ochtends”

Weekends zijn heilig. Dat is zeker het geval bij Marieke Willis. De actrice uit ‘Thuis’ noemt zichzelf ‘nogal wispelturig en een slechte planner’. Gelukkig vindt ze routine door haar vrijdagavond vrij te houden, zodat ze een stapje in de wereld kan zetten. “Dan gaat mijn zoontje logeren bij de schoonouders, zodat mijn man en ik kunnen uitslapen.” En de andere dagen? Die mogen best chaotisch zijn: van wandelen in de Franse Ardennen tot naar de ‘ruilwinkel’ of naar de reuzenstoet.

Hoe en waar spendeert de Bekende Vlaming zijn ideale weekend? Met die vraag trekt NINA eropuit met een BV, naar zijn of haar favoriete plekje. Want, hoe je het einde van de week ook invult, uitblazen moet iedereen. Lees hier alle inspirerende verhalen.

“Ik trek graag naar mijn weekendhuis in de Franse Ardennen met mijn man, zoontje en heel dikwijls ook met vrienden erbij. Er is een kampvuur, we wandelen en koken samen. Als we niet in de natuur kunnen zijn, ga ik op in het stadsgewoel. Ik kijk wat er dat weekend te beleven valt, zoals de reuzenstoet. Die heeft een speciale betekenis voor me. Als tiener woonde ik een tijdje in Borgerhout, en toen vond ik die stoet maar niets. De afgelopen tien jaar werd de traditie nieuw leven ingeblazen, door vrienden van me. Het voorbije jaar werkte ik ook even mee bij de vzw. Mijn zoontje kijkt er elk jaar zo naar uit. We drinken er iets en lopen bekend volk tegen het lijf. Ik ging na de stoet nog dansen tot vier uur ’s ochtends.”

Volledig scherm Marieke Dilles vanop de reuzenstoet in Borgerhout. © Rebecca Fertinel

“Ik duik graag het nachtleven in en ben dankbaar dat het kan, door ons vrijdagavondritueel. Mijn zoontje mag elke week gaan logeren bij mijn schoonouders. Zo kunnen mijn man en ik uitslapen. Seppe werkt om de week in het buitenland, waardoor we een soort co-ouderschap hebben. (lacht) Als hij er niet is, breng ik Rocco naar school en probeer ik hem drie avonden op te pikken. Is mijn man thuis, dan doet hij het huishouden en plan ik alles goed vol. In het weekend zijn we dus het liefst met ons drietjes samen om tijd in te halen. Zaterdagnamiddag trek ik met Rocco naar het theater. Of we shoppen in de kringwinkel, waar hij oud speelgoed mag inruilen voor nieuw. Hij noemt het de ruilwinkel. (lacht)”

“Eigenlijk ligt niets vast, buiten onze vrije vrijdagavond. Dat typeert mij: ik ben geen planner, hou rituelen niet vol en ben wispelturig. In mijn job vond ik het jongste jaar wel meer structuur. Vóór mijn rol in ‘Thuis’ combineerde ik meerdere losse projecten. Nu nog maar vier. Er staan minder tabbladen open in mijn hoofd en ik vind mentale rust. Het weekend is geslaagd als er cultuur of natuur aan te pas komt. En – heel saai – wanneer de was gedaan is en we eten in huis hebben om de week te beginnen.”

