Actrice Marie Vinck keert terug op het witte doek: “Ik heb een aantal lastige jaren achter de rug”

Het is vijf jaar geleden dat je nog eens voor de camera’s stond. Hoe komt dat?

“Ik heb vooral veel theater gedaan. FC Bergman – ons eigen gezelschap (van onder meer Marie en haar lief Stef Aerts, red.) – is mijn hoofdbezigheid. Komen er los daarvan dingen op mijn pad en het lukt planmatig? Dan graag. Mijn grootste vervulling zit in zelf maken en regisseren. Al heb ik ook weer ondervonden hoe magisch een filmset kan zijn.”

In Ritueel speel je een forensisch duikster. Hoe heb je je daarop voorbereid?

“Voor het duiken heb ik een jaar lang getraind. Ik was weleens naar tropische visjes gaan kijken in de ­Filipijnen, maar dit was andere koek. (lachje) Ik moest specifiek materiaal leren gebruiken en leren ademen in een rebreather. Zeker de dagen in de onderwaterstudio waren heftig. We zaten in korte tijd te veel uren onder water, waardoor we half bewusteloos afgevoerd zijn: de druk van het water heeft een enorme impact op je lichaam. Eén uur duiken staat qua fysieke inspanning gelijk aan een marathon lopen.”

Het was meer dan acteren dus.

“Het had weinig met acteren te maken. En als ik mezelf in de film onder water zie? Je ziet amper mijn ogen, zeg! Heb ik dáár een jaar voor getraind? (lacht)”

Vijf jaar geleden werd je mama: hoe bevalt die rol?

“Het moederschap is een geweldige omschakeling in mijn leven. Zalig dat de focus niet meer op ­mezelf ligt. En tegelijk is het zo’n verantwoordelijkheid, om meer nodig te zijn voor iemand dan ooit tevoren. Dat is mooi, maar ik heb er ook angsten over. Ik ben niet zo’n chille moeder omdat ik het allemaal te goed wil doen. Ik word soms wat moe van mezelf.”

Ik dacht dat je even geen film of tv deed omdat je mogelijk wat gas terugnam.

“Ik heb geen stap teruggezet. Ik vind het belangrijk om genoeg tijd met mijn dochter te hebben, maar tot nu toe vind ik een organisch evenwicht. Al is de combinatie niet niks. Vooral omdat Stef en ik in hetzelfde gezelschap zitten en samen op tournee gaan. Wij hebben gelukkig fantastische familie die er helemaal voor Gloria is als wij weg zijn.”

Wanneer worstel je zoal met die balans?

“Een concreet voorbeeld: binnenkort maken we een opera in Genève. Dan is de vraag: wat met Gloria? Ik wil haar meenemen, maar haar dan acht weken van school weghouden en met een babysit in een appartement in Genève zetten? Dat is voor een 5-jarige wat saai, toch? (denkt na) Ik zou heen en weer kunnen vliegen. Maar dat deed ik al eens bij een vorige productie. Toen zag ik haar vijf weken énkel in het weekend. Niet voor herhaling vatbaar.”

Herken je iets van jezelf in haar?

“Ik herken het temperament van mijn moeder (actrice Hilde Van Mieghem, red.). Gloria is flamboyant. Het is een extravert kind met heel veel praat en pit. Ik ben zelf nogal rustig, en eerder stil. Zij is een felle. Soms zitten Stef en ik naar haar te kijken: hoe kan dit toch? (lacht)”

Hoe is het om samen te werken met je lief?

“Wij werken al langer samen dan dat we een koppel zijn. Ik vind dat boeiend en inspirerend, maar soms is het lastig. Zo deden Stef en ik het toneelstuk De toverberg met ons tweeën. Ons werk lag letterlijk op de eettafel. We schoven dat opzij om te eten met Gloria. Maar zelfs dan begonnen we erover. Het liep toen zo hard door elkaar dat ik er bijna onderdoor ben gegaan. Je móét het scheiden. Die vakjes mentaal afsluiten: dit is privé, dit is werk.”

Veertien jaar samen: wat is jullie geheim?

“Ik wou zeggen ‘elkaar genoeg loslaten’, maar wij doen zowat alles samen. Dus wat is het geheim? Wij proberen ook maar wat, hè. (lacht) Het is niet dat we het ideale koppel zijn. Misschien is ‘veel liefde’ het ingrediënt? Elkaar dingen gunnen.”

Je wordt veertig volgend jaar. Mijlpaaltje?

“Zo raar, ik voel me geen veertig. Ik ben blijven steken op 33. In de spiegel zie ik hier en daar een grijs haartje, maar ik zit fysiek goed in mijn vel. Door een kind te krijgen voel ik een kracht: ik weet nu beter waar dat lichaam voor dient.”

Je speelde als kind mee in ‘Moeder, waarom leven wij?’. Ken jij het antwoord al?

“Nee. Sorry. Ons leven is een totaal zinloos moment in de eeuwigheid. Ik vind het wonderlijk dat wij gemaakt zijn, als mens, en dat wij na al die eeuwen evolutie hier nu samen koffiedrinken. Dat wonder probeer ik te omarmen, voor zolang het duurt, in al zijn intensiteit.”

Kan je dat zelf goed, genieten?

“Eerlijk? Ik heb een paar moeilijke jaren achter de rug. Te hard werken, worstelen met van alles en te veel in een soort van ‘moeten moeten moeten’-modus gegaan. En het moederschap, dat als een soort zwaarte op me woog. Sinds een paar maanden denk ik: wacht eens, Marie, het is niet de bedoeling om zo in het leven te staan. Ik ben een knop aan het omdraaien. Dat is verwarrend, omdat ik bots op eigenschappen die ik niet meer leuk vind en anders wil, maar tegelijk moeilijk kan loslaten. (denkt na) Niet dat ik de mooie dingen om me heen niet zág. Het is ­eerder zo dat ik vanuit een soort ‘plichtsgevoel’ mijn dagen doormaakte, in plaats van uit een soort ‘mogelijkheid’. Ik neem me voor om méér van het leven te genieten. Misschien heeft dat veertig worden er toch iets mee te maken?(lachje)”

