Actrice Jamie-Lee Six brengt collectie met Kruidvat uit. Hoe beleeft zij de festivals? “Ik ben ‘de verdwijner’”

Jamie-Lee Six (25) lanceert samen met Kruidvat een collectie voor de festivals. De actrice heeft best wat ervaring met muzikale escapades op zonnige weides, vertelt ze ons, al vind je ze er niet altijd voor het podium en doet ze soms weleens een ‘verdwijntruc’. “Het is al gebeurd dat mensen iets naar me smijten of verwijten naar me roepen.”

Fleurige scrunchies, hoedjes, waterflessen en zelfs een miniventilator: deze zomer voorziet Kruidvat een grote festivalcollectie en ze strikten actrice Jamie-Lee Six om die mee te ontwerpen. De West-Vlaamse is dolenthousiast. “Ik vind vooral die setjes beirehip.”

Om de stukken vorm te geven, putte ze uit haar eigen festivalervaringen. Voor de gelegenheid schetst ze ons een kleurrijk plaatje van haar gewoontes op de wei.

Volledig scherm Items uit de festivalcollectie van Jamie-Lee Six. © AS Watson

Welke festivals staan er op jouw agenda deze zomer?

Jamie-Lee: “Dit jaar heb ik helaas niet veel festivals op de planning, want ik heb elke dag repetities voor een nieuw toneelstuk. Als ik toch een gaatje vind, vind ik het festival WECANDANCE een must.”

“Vroeger ging ik er altijd heen met mijn beste vriendin en we amuseerden er ons kapot. Toen was het nog iets kleinschaliger, wat het mega gezellig maakte. Door de coronapandemie zijn enkele edities uitgesteld, dus ik ben al even niet kunnen gaan. Maar als ik deze zomer tijd heb, ben ik zeker aanwezig.”

Geef mij maar een bruin café en wat minder drukte Jamie-Lee Six

Wanneer is een festivalervaring voor jou geslaagd?

“Als er veel variatie in lekker eten is, zodat je om de paar uur iets kleins kan eten. En als de artiesten goed zijn, hé. Goed weer, maar niet té warm, is ook mooi meegenomen.”

Wat is jouw must-have item voor op een festival?

“Een heuptasje waarin ik alles kan wegbergen. Ik steek meestal mijn spullen in mijn achterzak, maar dat is gevaarlijk. Als je wat te veel ophebt, kan je makkelijk iets verliezen.”

Volledig scherm © AS Watson

Zijn er nog andere festivals waar je graag heengaat?

“Ik heb de meeste festivals bezocht samen met TAGMAG, omdat ik daar moest interviewen. Ik ben nog nooit naar een festival geweest ‘just for fun’. Geef mij toch maar een bruin café en wat minder drukte, want dat is in mijn opinie nog altijd het leukst. (lacht)”

Wat is het spannendste dat je al hebt gedaan op een festival?

“Ik heb al grote artiesten mogen interviewen en ontmoeten, zoals Anne-Marie en The Script. Veel spannender dan dat wordt het voor mij niet. (lacht)”

Wat is het gênantste dat je ooit overkwam op een festival?

“Ik heb nog geen gênante dingen meegemaakt, enkel zatte momenten. Maar daarmee val je op een festival niet uit de boot. (lacht)”

Ik wil graag bier leren drinken, maar dat lukt niet Jamie-Lee Six

Je wordt vast wel herkend en aangesproken op festivals. Wat vind je daarvan?

“Als mensen mij aanspreken op een festival heb ik daar geen probleem mee. Zolang het vriendelijk of plezierig is. Ik was ooit eens op Pukkelpop toen Dua Lipa moest optreden. Van die show heb ik niks gezien, omdat ik omsingeld bleef door mensen.”

“Het is ook al gebeurd dat mensen iets naar me smijten of me iets verwijten. Daar kan ik nog steeds moeilijk mee om. Dus dan draai ik heel snel een knop om en vertrek ik gewoon naar huis.”

Wat is je mooiste herinnering aan een festival?

“Dat was op WECANDANCE, waar ik samen met mijn beste vriendin mocht gaan eten in een tent die eerder open was dan het festival. Het eten was top en de sfeer was zalig.”

Welk drankje bestel jij altijd op een festival?

“Meestal een cocktail zoals een mojito of, lekker simpel, een vodka Redbull. Anders een Cola Zero. Ik probeer al jaren bier te leren drinken, maar dat lukt me niet. (lacht)”

Volledig scherm Jamie-Lee Six. © AS Watson.

Waar kunnen we je het vaakst vinden op een festival: vooraan tussen het volk, op de foodcourt of helemaal achteraan?

“Meestal ergens in het midden van een festival. Waar het volk niet aan het duwen is en je toch goed kan dansen. Als ik daar niet ben, sta ik sowieso aan de eetkraampjes.”

Welk festival is jouw grote favoriet?

“Sunrise is momenteel een van mijn favorieten, omdat we er dit jaar voor de tweede keer ook zelf staan (samen met dj LOUIS XIV, red.). Deze zomer mogen we er net voor Goldband op het podium staan: we zijn enorm vereerd dat we voor hen het publiek mogen ophypen.”

Op festivals lopen er veel verschillende soorten mensen rond. De meebruller, de verdwijner, de schuurder, de vroege pieker, de eeuwige danser, ... In welk type herken jij jezelf?

“Ik denk dat ik de verdwijner of de eeuwige danser ben. Ik kan van het ene moment op het andere, zonder boe of ba, naar huis vertrekken. En als ik op een festival ben, staan mijn benen niet stil!”

Wat hoop je dat mensen uit deze collectie zullen halen?

“Ik hoop vooral dat mensen de collectie supertof vinden en er volledig hun ding mee kunnen doen. Dat ze er lekker mee te koop zullen lopen op de festivals. Aan al wie een stuk zal dragen: tag me in je foto’s, want dan kan ik zien hoe jij de kledingstukken matcht en waar je ze draagt. Dat vind ik superleuk.”

Wat is je favoriete item uit je festivalcollectie met Kruidvat?

“Moeilijke vraag! Als ik moet kiezen, dan zijn mijn favorieten de twee pakjes met een bovenstuk en shortje. Ze zitten supercomfortabel en ik vind ze ook beirehip.”

Hoe ziet jouw ideale zomer er uit?

“Ik geniet van mijn vrije tijd, maar een zomer vol projecten vind ik even leuk. En ik wil veel tijd spenderen met mijn familie en vrienden.”

Mag je nog iets verklappen over het toneelstuk waarin je zult meespelen?

“Het toneelstuk heet ‘Zo Vader, Zo Zoon’ en is een komedie. Ik speel de rol van Kiki. Om meer te weten te komen, zul je moeten komen kijken. De voorstellingen lopen van september tot november.”

De festivalcollectie van Jamie-Lee Six is vanaf vandaag verkrijgbaar in alle Kruidvat-verkooppunten en op www.kruidvat.be.

