Actrice Ella-June Henrard (29) woont nu in Portugal. “Ik ben dankbaar dat ik durfde te springen”

Zo ziet het weekend van Brecht (28) uit ‘Blind Getrouwd’ er nu uit: “Dziubi en ik kunnen niet in bed blijven liggen”

Brecht De Geyter (28) was in ‘Blind Getrouwd’ metéén verliefd op zijn Dziubi. Ondertussen zijn de twee al acht maanden man en man. De spanning is gaan liggen, de camera’s zijn weg: hoe stelt het koppel het in het gewone leven? Hij en Dziubi wonen nog apart, verklapt Brecht. En elk weekend doen ze hun best om de romantiek vrij spel te geven. “We hebben nog zo veel te ontdekken.”