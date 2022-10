Actrice Charlotte Timmers moest 7 kilo afvallen voor de film ‘Zillion’. “Op het einde woog ik zelfs een kiwi ”

INTERVIEW. Lauren Versnick (28) over hoe ze zichzelf heruitvond: "Ik had mezelf dingen wijsge­maakt”

“Dan sta je daar voor de hele crew, poedelnaakt.” We zien model en actrice Lauren Versnick (28) binnenkort in het tweede seizoen van ‘Déjà Vu’, in haar allereerste hoofdrol. Het luidt een nieuw tijdperk voor haar in, nadat ze zichzelf deze zomer in Los Angeles ging zoeken. Daar leerde ze loslaten en genieten, vertelt ze ons. “Ik was mezelf kwijt door alles wat er in mijn leven gebeurde. Een brief van een meisje in Los Angeles heeft me eroverheen geholpen.”

