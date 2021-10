Acteur en muzikant Wim Willaert: “Mijn vrouw en ik hebben nooit een kwaad woord over elkaar gezegd tegen de kinderen”

“Ik ga nog altijd graag uit, maar sinds ik door ‘Eigen Kweek’ bekend ben geworden, is dat toch minder.” Nachtraaf of vroege vogel? Acteur Wim Willaert (54)is zonder twijfel het eerste. Hij houdt van wilde nachten tot de zon opkomt. Maar hij is ook een familieman die de rust opzoekt, hoewel hij en de moeder van zijn kinderen gescheiden zijn. “Mensen zouden nooit mogen trouwen. Volgens mij houdt niet getrouwd zijn een relatie frisser.”

Wim Willaert: “Deze ochtend stond ik om 5.30 uur op omdat ik op de set van ‘Nonkels’ in Lochristi werd verwacht. Ik zag de zon opkomen vanuit mijn auto. Machtig, hè. Maar nog liever zie ik de zon opkomen tijdens het uitgaan. Als ik uitga, is dat tot op het bot. Ik kan dan niet gaan slapen, ik wil altijd nog, nog, nog. In mijn nacht maak ik dan de ochtend mee.”

Wie is Wim? • 54 jaar, geboren op 19 maart 1967

• acteur, bekend van de series Undercover en Eigen Kweek en muzikant bij De Doflijntjes. Draait momenteel Nonkels, een serie die in het voorjaar van 2022 op tv wordt verwacht

• gescheiden vader van Lisa (12) en Zeno (18)

• gaat gemiddeld om 1 uur slapen, heeft nachtjes van 6 à 7 uur

“Ik groeide op in Nieuwpoort en heb de zotste herinneringen aan mijn nachten daar. Ik en mijn maten dronken pinten, lokten de redders van het openluchtzwembad weg en kropen dan zo zat als een kanon in ons blootje in het water. Je kon de witte billen op het donkere oppervlak zien drijven. Eén keer trok ik ernaartoe met een goede vriend voor zijn rugoperatie. We dronken pinten en zwommen héél voorzichtig rond in het donker tot we rond een uur of vijf de zon zagen opkomen.”

“Vandaag drink ik voor ik in mijn bed ga altijd een warme chocolademelk met rum. Ik ben niet in de pot gevallen zoals Obelix, maar moet er toch een beetje op letten. Zes maanden geleden werd ik geopereerd aan mijn darmen en moest ik een hele tijd een ‘darmsparend dieet’ volgen. Ik heb dat maniakaal gedaan en tot mijn verbazing waren mijn avonden niet anders toen ik alleen thee dronk. Ik ga nog altijd graag uit, maar sinds het succes van ‘Eigen Kweek’ is dat toch veranderd. Ik kon plots nergens meer naartoe zonder overal aangesproken te worden. Ik was ooit op de Gentse Feesten toen ik besefte: ‘Ik kan niet meer naar de Gentse Feesten’.”

“Voor mijn toenmalige vrouw was die bekendheid niet plezant. Voor mij ook niet, ik heb daar nooit ofte nimmer van gedroomd. Het verandert echt je leven. Mijn ex-vrouw en ik zijn zeventien jaar samen geweest. Wij zijn gelukkig gescheiden, dankzij onze kinderen. Pas op, de eerste twee jaar na onze breuk was een afschuwelijke tijd. Mensen zouden nooit mogen trouwen en je relatie zou nooit mogen vastliggen of mogen draaien rond bezit. Volgens mij houdt niet-getrouwd zijn een relatie frisser. Maar we hebben elkaar nog altijd graag. We hebben nooit één slecht woord over elkaar gezegd tegen de kinderen.”

“Onze kinderen geven ons ook onvoorwaardelijke liefde. Toen ze werden geboren, nam ik mezelf voor: ik ga ze altijd behandelen als vol. Over alles praat ik met hen. Ik wandel met mijn dochter van twaalf langs de maandverbanden en tampons om haar te vertellen wat ze wil weten, en wanneer mijn zoon me iets komt bekennen, praat ik met hem over gelijkaardige fouten. Ik zeg dan: je mag dwaze dingen doen en je mag fouten maken, maar zorg dat je er levend uitkomt. Waarom ook niet? Volwassenheid bestaat niet.”

“Wat ik hen dikwijls op het hart druk is, mocht ik plots sterven, dat het voor mij goed is geweest. Ik heb me al rot geamuseerd tijdens mijn leven. Wat ik er niet bij zeg, is dat ik het verschrikkelijk zou vinden om eerst jarenlang te lijden. Mijn vader is aan het dementeren en mocht hij dat zelf beseffen, hij zou er iets aan doen. Ik vind het moeilijk om hem zo te zien. Ik ben er te gevoelig voor. Maar man, die mensen die elke dag voor hem zorgen… Gelukkig heb ik ook drie zussen en een broer.”

“De coronacrisis heeft me geleerd om meer naar buiten te kijken, naar alles en iedereen buiten mezelf. Daar word je gelukkiger van. Tijdens de lockdown beloofde ik mezelf om elke dag een lekkere maaltijd te maken, die ik dan opat op de stoep voor mijn huis. Ik nam ook de accordeon terug op, ging veel wandelen langs de IJzer en ik ben beginnen te schrijven. Onder andere aan een serie die gaat over de tunnel waar je doorgaat wanneer je sterft.”

“Het is wetenschappelijk bewezen dat alle mensen uit alle culturen een tunnel met aan het einde een wit licht doorgaan tijdens een bijna-doodervaring. En intussen zien ze alle mensen die er tijdens hun leven toe deden. Wanneer we doodgaan, staat er ons dus nog één leuke trip te wachten, een mooi einde van de film. Tenzij ge een klootzakske zijt geweest, natuurlijk. Dan wordt het de hel. Mijn helleke zal alvast héél klein zijn.”

