Acteur Ben Segers probeert gezonder te leven: “Elke ochtend maak ik seldersap. Dat is niet te zuipen”

Wie is Ben? • 47 jaar, geboren op 18 maart 1974

• is acteur, begint deze maand met de opnamen van de film ‘De Zonen van Van As’

• is samen met Lenny Van Wesemael, een regisseuse. Heeft drie kinderen: dochters Cato (18) en Marilou (16) en een zoon, Gène (6)

Ben Segers: “Ik ben iemand die ’s avonds weleens in een opkuis durft te schieten. Niet dat mijn huis dan spic en span is, maar alles ligt wel weer op orde. Een schoen hier of een sok daar, ik kan er niet tegen. Een opgeruimd huis zorgt voor orde in mijn hoofd.”

“Verder ben ik ’s avonds graag met muziek bezig. Ik heb een berg gitaren en ben heel jaloers op mensen die muziek kunnen lezen. Tijdens de lockdown ben ik me erin beginnen te verdiepen. Je kan op het internet best wel wat info vinden. Ik leer dus noten op mijn manier. Muziek maken is een drang. Ken je Missy Sippy in Gent? Dat is een bluesbar waar iedereen wat kan jammen. Mijn maat, zelf een bassist, overtuigde me om daar een avond te spelen. Dat lukte wel, maar ik was nog niet helemaal op mijn gemak. Ik heb ambitie in de muziek, het moet echt goed zijn.”

Terug in de tijd

“Ik hou wel van het donkere dat bij de avond hoort, maar ik ben eerder een avondmens dan een nachtraaf. Echt ochtend wordt het nooit. Hoewel het onlangs wel eens gebeurde na de première van ‘Dealer’, de film van Jeroen Perceval. De fuif achteraf was in De Studio, de toneelschool waar ik vroeger samen met Jeroen naartoe ging. Daarna zijn we nog iets gaan drinken in ons toenmalige studentencafé, de Pallieter. Dat was een speciale avond waar ik nu nog aan terugdenk. Het voelde alsof we 25 jaar terug in de tijd werden gegooid. Alles klopte.”

Volledig scherm Ben Segers © Wannes Nimmegeers

“Hoewel ik mijn zonden heb, zoals roken en af en toe drinken, probeer ik wel op mijn gezondheid te letten en niet te veel te eten. ’s Morgens lukt dat, dan maak ik selder- of broccolisap. Seldersap is eigenlijk niet te zuipen, maar het is wel goed voor van alles. ’s Avonds koken Lenny en ik afwisselend.”

“Ik ben wel een echte frietboy, in die zin dat ik één keer per week naar de frituur ga. Ook dat is een traditie van vroeger. Elke vrijdag gooide mijn moeder frieten en ook zwanworsten mee in het vet. Die barstten dan altijd open. Zalig. Op zondag gingen we met de casserole naar de frituur. ‘Gooi ze maar vol!’”

“Mijn zoontje gaat ook graag naar de frituur, en bij ons in Mariakerke is dat frituur Danny, die er een schietkraam voor kinderen bij heeft. Bij 40 punten krijgt onze Gène een pluchen beer en we zitten al aan 35. Goed idee, maar dat betekent veel enthousiasme hier om naar de frituur te blijven gaan.”

Zo leeft Ben • Slaap: gaat tussen middernacht en 1.30 uur naar bed. Slaapt tussen de 6 en 8 uur. “Bij korte nachten durf ik overdag weleens een siësta te nemen. Niet te lang, anders sta ik suf weer op.” • Schermtijd: kijkt weinig tv, maar spendeert wel “te veel tijd” aan gsm en laptop. “Als ik zie dat ik alles samen drie uur op mijn telefoon heb gekeken, schrik ik. Af en toe laat ik mijn gsm bewust een tijdje aan de kant liggen.” • Ontspanning: tokkelen op zijn gitaar en een bad nemen. “Als kind was dat bij ons een wekelijkse traditie. Ik val soms een uur in slaap in bad. Ik neem steeds warm water bij. Heel ontspannend.”

