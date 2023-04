Achter de schermen bij VRT-gezicht Karine Claassen. “Dat ik mezelf nu op de eerste plek zet, is een bewuste keuze”

INTERVIEW. Eén-reporter Karine Claassen en echtgenoot Wouter Heymans: “We gingen een jaar uiteen, terwijl we elkaar doodgraag zagen”

Reporter Karine Claassen laat met ‘Het Leven in Kleur’ een nieuwe tv-telg op de wereld los. En nog méér goed nieuws: zij en haar man Wouter Heymans verwelkomden een zoontje. We mochten op bezoek bij het kersverse prachtgezin en ontdekten dat de liefde tussen Karine en Wouter rotssterk is. Jaloersmakend. Gelukkig vertellen ze ons wat hun geheimen zijn. “We zouden nooit de relatie kunnen hebben die we hebben, of de ouders kunnen zijn die we zijn, als we dat jaar niet uit elkaar geweest waren.”