Achter de schermen bij escorte Mel: verdient ze goed en geniet ze van de seks? “Soms krijg ik degoutante vragen”

“Dildo’s werden voor en door mannen ontworpen.” Mathilde Mackowski veranderde de markt van sextoys voorgoed

Het is mei, en mei is masturbatiemaand. Voor de gelegenheid legden we ons oor te luisteren bij dé koningin van de seksspeeltjes: Mathilde Mackowski (36). Met haar erotische webshop ‘Sinful’ is ze de grootste vrouwelijke ondernemer van Scandinavië, en de Deense is op weg om ook ons land te veroveren. We vroegen haar hoe het allemaal begon en wat de bestverkopende favorieten zijn. “De ‘Extra Krachtige Luxe Toverstaf’ helpt je ontdekken wat goede trillingen voor je kunnen doen.”

12 mei