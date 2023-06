Aaron Blommaert zet zijn broer Bastiaan schaakmat. “Hoe ouder we worden, hoe meer we naar elkaar toe groeien”

‘1985’-ac­teur Aimé Claeys over zijn liefde voor een oudemannen­sport. “Het mag een sexyer imago krijgen”

Aimé Claeys maakte indruk in de reeks ‘1985', maar doet dat ook in de cafés in Gent. Daar waagt hij zich aan een typische cafésport, toegewijder dan je denkt. “Het is verslavend”, vertelt de acteur in onze reeks waarin bekende gezichten over hun ideale weekend vertellen. En we ontdekken nog wel meer over de mysterieuze jongeman: Aimé blijkt een kleine jongen, met een oude ziel.