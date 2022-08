Aan het vervellen na een dag in de zon? Dermatoloog geeft tips: “Eet antioxidantrijke voeding”

Een verbrande huid door de zon is op zich al pijnlijk. Dat je daarna fameus kan gaan vervellen, is ook allesbehalve aangenaam. Dermatoloog Thomas Maselis legt uit hoe je een verbrande huid best verzorgt en wat je tegen die vervelende pelletjes kan doen.

In het geval van zonnebrand is voorkomen absoluut belangrijk en veel beter dan genezen. Dat wil dermatoloog Thomas Maselis eerst stellig benadrukken. “Begin je te vervellen? Dan is het eigenlijk al te laat”, stelt hij.

Hoe het precies komt dat onze huid ‘verbrandt’ door de zon? Als het ultraviolet licht van de zon onze opperhuid raakt (de huidlaag aan de buitenkant die zich elke drie weken vernieuwt, red.), veroorzaakt dat een DNA-beschadiging van de cellen, legt Maselis uit. “Onze huid verdedigt zich dan door melanocyten in gang te zetten, dat zijn pigmentcellen. Hoe minder pigment je van nature hebt, hoe makkelijker je verbrand. En de pigmentcellen van wittere mensen zijn minder actief en efficiënt dan die van donkere mensen. Hoe bleker je huidskleur is, hoe beter je je dus moet beschermen.”

“De opperhuid kan door zonlicht ook geleidelijk tot zes keer zo dik worden, nog een manier om zichzelf te beschermen. Want hoe dikker de opperhuid is, hoe beter de onderste lagen beschermd zijn tegen de zon. Na een lange zonvakantie zal dat overtollige vel ook afschilferen. Maar dat kan dus geen kwaad.”

Wat moet je preventief doen?

De beste bescherming tegen zonnebrand en vervellen is nog altijd preventief. “Vanaf uv-index drie moet je je huid beschermen voordat je in de zon komt”, zegt Maselis. “Wanneer de uv-index hoger is dan vijf moet je je nog beter beschermen: meer de schaduw opzoeken, meer kleren dragen en je frequenter insmeren met een hoge zonnefactor. Is de index hoger dan zeven, vermijd je beter zo goed als mogelijk dat de zon contact maakt met je huid.” Ter vergelijking: de voorbije dagen schommelde de uv-index tussen 5 en 6,5. Dat kun je volgen op de website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Quote Gebruik bij voorkeur donkere stoffen want die absorberen het zonlicht veel beter dan witte stoffen. Dermatoloog Thomas Maselis

“De beste bescherming is ten eerste schaduw”, zegt Maselis. “Als je een dagje naar het strand gaat, kies dan bij voorkeur een plaats onder een boom of parasol. Kies daarnaast ook voor beschermende kledij: kleed je in donkere stoffen, want die absorberen het zonlicht beter dan witte stoffen. Ja, je krijgt het wel warmer, maar je bent beter beschermt.”

“Gebruik bovenal natuurlijk ook zonnecrème, liefst een crème met een hoge beschermingsfactor. Volgens de instructies zou je per vierkante centimeter huid ook twee milligram zonnecrème moeten smeren. Dat is enorm veel. We smeren allemaal veel minder dan dat, dus kun je beter een crème nemen met een hogere beschermingsfactor. En ter verduidelijking: het is niet omdat je zonnecrème draagt, dat je langer in de zon kan zitten. Frequent blijven smeren is erg belangrijk.”

Wat doe je als het kwaad toch geschied is?

Ben je toch verbrand en schilfert je huid af? Dan smeer je in het geval van een lichte schilfering best aftersun, tipt Maselis. “Aftersun zal het vervellen minder zichtbaar maken, de pijn verzachten en werkt verkoelend en ontstekingsremmend. Mensen die enorm verbrand zijn en blaren op hun huid krijgen, gebruiken beter ontsmettende crèmes.”

“Daarnaast is voeding ook belangrijk. Eet en drink na uv-schade meer antioxidantrijke voeding, zoals koffie en groene thee, pistachenoten, wortels, groene bladgroenten, bosbessen en andere felgekleurde groenten en fruit om de resistentie van je lichaam te versterken. En vermijd uiteraard de zon. Blijf minstens één week of liever langer uit de zon.”

46.000 huidkankers in België

Zonnebrand is iets waar we niet licht over mogen gaan, stelt Maselis. “Het aantal huidkankers in België is enorm gestegen: de afgelopen twintig jaar zijn ze verviervoudigd, van ongeveer 11.000 huidkankers rond 2000 tot 46.000 nu. In België zijn veertig procent van alle kwaadaardige tumoren in het menselijk lichaam huidtumoren. Ga dus voorzichtig om met de zon en werk preventief om zonnebrand te vermijden.”

