Aan een ‘sniffari’ heeft je hond meer dan aan een gewone wandeling

Bijna een kwart van alle gezinnen in ons land (23,6%) heeft een hond, volgens recente cijfers van de Belgian Petfood Association. Een aantal dat alleen maar is toegenomen sinds corona. Vooral voor het gezelschap, maar ook omdat een hond ons noodgedwongen meer doet bewegen, is het dier een favoriete optie.

Want als een hond één iets echt nodig heeft naast voeding en water, dan is het wel een wandeling of twee elke dag. Niet alleen om z’n energie kwijt te raken en zijn boodschap te doen, ook om zijn neus de kost te geven. Reuk is voor een hond immers het allerbelangrijkste zintuig en het bepaalt zijn hele belevingswereld. Ga maar na: honden hebben tussen de 125 en 300 miljoen reukcellen, terwijl de mens er maar zo'n 5 miljoen heeft.

Als sociale media voor je hond

Een wandeling is voor je hond dan ook één van de belangrijkste hoogtepunten van de dag. “Zie het als een sessie ‘door sociale media scrollen’ voor je hond”, vertelt hondengedragstherapeute Nadieh Cuijten aan het Nederlandse magazine ‘Margriet’. “Als hij gaat wandelen, dan gaat hij twitteren, op Facebook en Instagram. Even alles checken en ruiken wie waar geweest is. Keesje is ziek, Nova heeft nieuwe brokjes en Leah krijgt een dikke like, want wat is ze leuk.” Ze pleit er dan ook voor, net als andere experten, om het belang van een wandeling voor je hond niet te onderschatten. En om je hond een wandeling nu en dan vrijer te laten beleven.

Quote Door je hond op ‘sniffari’ te laten gaan, ontwikkelt hij meer zelfver­trou­wen en versterkt jullie band. Hondengedragstherapeute Nadieh Cuijten

Ga met Fifi daarom eens op ‘sniffari’, noemt Cuijten het. Zónder haast. “Laat je hond daarbij met z'n neus de weg bepalen en ook hoelang en waar hij wil snuffelen. Gebruik een vaste lijn van minimaal drie meter, zodat je hond de ruimte heeft om zich ontspannen te bewegen en te ruiken. Haast je hond niet en beïnvloed hem ook niet, zolang het veilig blijft, natuurlijk. Staat je hond ergens lang te snuffelen, dan sta jij ook lang stil. Misschien is het voor je hond wel eerst even onwennig, maar wacht af.”

Ze raadt aan om een ‘sniffari’ eens uit te testen op een rustige dag, wanneer je er echt de tijd voor hebt, in een bos, park, steegje of waar het maar veilig is. “Want het is niet alleen erg leuk om te zien wat jouw hond wil ontdekken. Door je hond op ‘sniffari’ te laten gaan, ontwikkelt hij ook meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, en versterkt jullie band omdat je tegemoetkomt aan zijn beleving en behoeftes. Na zo’n wandeling is je hond gegarandeerd heel voldaan.” Hondenkenner prof. Alexandra Horowitz zegt op PetMD.com ook dat een ‘sniffari’ je hond minder agressief en angstig maakt. Zij tipt dat je zo’n sniffari telkens kort kan toevoegen aan elke wandeling, of één grote sniffari per dag kan doen.

