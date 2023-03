950 miljoen views voor creatieve designer ijsblokjes op sociale media. “Ik heb wel 75 ijsblokvormen in huis”

Met wilde bloemen, koffie, of schijfjes sinaasappel: het is tegenwoordig hip op sociale media om te pochen met luxueuze ijsblokjes. Onder de hashtag #icetok met bijna 950 miljoen views delen influencers hun zotste creaties of hun ijslades vol creatieve ijsblokvormen. “Het zijn echte kunstwerkjes.”

Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het tegenwoordig in de ijslade bij tal van influencers op TikTok. IJs in bollen of hartvormen. Roze blokjes gemengd met fruit voor smoothies tot ijs met bevroren koffie in de vorm van rozen en pompoenen.

De makers van de filmpjes halen vlotjes miljoenen views door te pronken met hun rijkelijk gevulde ijslades. Ze delen hun links naar shops met speciale ijsvormen en pochen met hun dure Nugget-ijsmachine die je normaal in restaurants terugvindt.

‘On the rocks’ is al langer een hype

Amerikanen zijn al langer geobsedeerd door ijs, natuurlijk. Hun koelkasten spuwen de perfecte ijsblokjes in de vorm van halve maantjes en in cocktailbars moet een drankje ‘on the rocks’ nu wel echt over een extra grote bol ijs geserveerd worden. Ondertussen pakken merken op chique feestjes uit met ijsblokjes in het logo van hun bedrijf. Op sommige trouwfeesten zijn luxueuze — en peperdure — ijsblokjes met wilde bloemen dan weer dé hype.

“Ik heb nu bijna 75 ijsvormen”, zegt Kami Mehta, een TikTokker die eind vorig jaar de tientallen soorten ijs en ijsblokjes in haar diepvriezer begon te delen met de wereld. Sindsdien volgden tientallen influencers haar voorbeeld. Voor hen is ijs veel meer dan bevroren water voor hun drankje. Het is een kunst, iets waar ze hun creativiteit in kwijt kunnen. “Het is verbazingwekkend hoeveel mensen nu bijzondere ijsblokjes maken”, zegt Kami.

Het afgelopen jaar is #icetok, een hashtag met bijna 950 miljoen views, uitgegroeid tot het fenomeen op sociale media. Video’s onder de hashtag bevatten how-to’s voor het maken van ‘poederijs’ voor je drankje (ijs die lijkt op sneeuw, red.) of voor ijsblokjes van creatieve vloeistoffen als tabasco, koffie of zelfs medicijnen.

De enthousiastelingen delen ook organisatietips voor je diepvriezer

En de hype gaat nog verder. Mensen delen ook tal van video’s met hacks om je diepvriezer te organiseren, nu je hem — uiteraard — bomvol luxueuze ijsblokjes in alle vormen, kleuren en maten wil proppen.

Denk aan video’s met dertien soorten ijs in bakjes. Eerst ijs in bollen, dan kleine rechthoeken, grotere blokjes en hartvormen. Dan het kleurrijke ijs met de zotste kleuren, smaken en combinaties. Van koffie en matcha tot wilde bloemen of fruitcombinaties waarvan je gaat watertanden. Misschien inspireert het ook jou om dit weekend creatief aan de slag te gaan en je diepvriezer te vullen met de zotste ijscreaties.

