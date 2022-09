9 tekens dat je partner de juiste voor jou is. Expert: “Veel koppels maken bitter weinig contact met elkaar”

Net aan het daten of al lang in een relatie, dezelfde vraag brandt op ieders lippen: ben ik met de juiste persoon samen? Volgens experts kun je dat achterhalen door negen vereisten af te vinken. Of dat klopt, checken we bij relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen. Hij geeft ook tips om te achterhalen of jij mister of miss right aan de haak sloeg.

Wie na de holderdebolder liefdesfase wat wegzakt in de sleur, merkte het al wel. Je stelt je allerlei diepere vragen over jouw relatie. Hoeveel wil ik voor de andere opofferen? En wat als jullie veel ruziën? Kortom: passen we wel samen en is dit nu de ware?

Het blijft moeilijk om die vragen te beantwoorden. Al zouden deze negen punten wél kunnen helpen — toch volgens Britse psychotherapeut Kate Moyle en dating coach James Preece die hun zegje deden aan de Britse krant ‘The Independent’. Wij vroegen op onze beurt aan relatietherapeut Filip Geelen of deze negen tekens wijzen op de ware.

1. Jullie vinden de gulden middenweg Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eerste sleutel tot succes is die van samen compromissen sluiten. Vind je het makkelijk om elkaar in het midden te vinden als een van jullie het ergens niet mee eens is? Dan weet je dat jouw partner een blijvertje is. Dat betekent niet dat je altijd op dezelfde lijn moet zitten, legt Geelen uit. “Een exacte kopie van jezelf ga je nooit vinden. Water bij de wijn doen is dus de boodschap.”

Quote Recent onderzoek heeft nog maar eens uitgewezen dat koppels amper tijd vrijmaken om écht te babbelen met elkaar. Filip Geelen, relatieterapheut

Soms zal iemand de waterkraan helemaal moeten open draaien én toegevingen moeten doen. “Zolang niet één partij steeds aan het kortste eind trekt, kun je gerust een stapje opzij zetten en toegeven. Een relatie is samen aan iets werken en samen dingen opbouwen. Er moet dus een wisselwerking zijn van compromissen maken. Geen eenrichtingsverkeer.”

En als je merkt dat je partner moeilijk kan toegeven? “Zeg dat dan”, stipt Geelen nog aan. “Waarom houdt die vast aan een bepaalde eis? Wat betekent die voor hem of haar? Stel elkaar die vragen, zo breng je jouw partner tot inzicht en kunnen jullie samen kijken naar wat beter werkt. Het is geen bokswedstrijd met een winnaar. De enige winnaar zijn jullie twee.”

2. Jullie tillen elkaar op Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is een must dat jullie elkaar een goed gevoel geven. Een relatie kan met andere woorden een boost zijn voor jullie zelfvertrouwen. Iemand die je naar beneden haalt? Red flag. Geelen: “In de ideale situatie hef je elkaar op in plaats van elkaar af te breken.”

“Respect is hierin onontbeerlijk. Laat merken dat de ander belangrijk is in jouw leven. Mensen die anderen afbreken, doen dit alleen omdat ze zelf onzeker zijn en dus denken dat ze ‘hogerop’ komen door de ander naar beneden te duwen. Dit is geen gezonde dynamiek in een relatie.” De ander respecteren zit in kleine dingen. “Oprecht vragen hoe iemands dag was, kan al wonderen doen.”

3. Jullie zijn elkaars luisterend oor Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Recent onderzoek heeft nog maar eens uitgewezen dat koppels amper tijd vrijmaken om écht te babbelen met elkaar”, begint Geelen. En net tijd vrijmaken om naar elkaar te luisteren is belangrijk. En dus ook wat een goede partner zou moeten doen.

Quote Je kunt dezelfde hobby hebben en dat zal een band scheppen. Maar een diepere connectie is pas mogelijk als je merkt dat jullie op dezelfde lijn zitten. Filip Geelen, relatieterapheut

“Los van de praktische zaken – zoals verbouwingen, hobby's en welke series jullie kijken – wordt er bitter weinig echt contact gemaakt. Plan hiervoor gerust momenten in. Lukt dat niet overdag? Ga dan eens een half uurtje eerder slapen en praat in bed met elkaar.” Vind je de juiste woorden of vragen niet? “Er bestaan doosjes met kaartjes die variëren in thema en graad van intimiteit. Ideaal om tijdens zo’n praatmoment boven te halen.” Denk aan: Vertellis of {The And}.

4. Jullie delen elkaars normen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie een langdurige relatie wil, moet ervoor zorgen dat de neuzen in dezelfde richting wijzen: jullie hebben dezelfde levensdoelen en kernwaarden. “Het fundament van de relatie zijn normen en waarden. Wanneer die niet overeenkomen, zal de relatie barsten vertonen”, legt Geelen uit.

“Je kunt dezelfde hobby beoefenen en dat zal zeker een band scheppen. Maar een diepere connectie is pas mogelijk wanneer je merkt dat jullie op dezelfde lijn zitten. Hoe denken jullie over eerlijkheid, familiebanden, vertrouwen, opvoeding? Wanneer je merkt dat deze grotendeels overeenkomen, kun je hier altijd op terugvallen wanneer je elkaar in de ‘minder belangrijke’ zaken niet kunt vinden.”

5. Jullie hebben gezonde discussies Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Discussies brengen koppels (soms) dichter bij elkaar. Zéker wie goed kan discussiëren met zijn partner heeft meer kans op een langdurige relatie, of toch niet? “Ruzie is helpend wanneer die constructief is”, legt Geelen uit. “Je moet hem dus goed beëindigen eens het vuur van de ruzie gedoofd is. Wanneer je elkaar vragen kunt stellen als ‘wat gaan we anders doen?’ of ‘wat ga ik doen om ervoor te zorgen dat het niet meer zover komt?’ zet je als koppel stappen.”

6. Jullie zeggen wat er op de lever ligt Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij de juiste persoon zeg je waar het op slaat zonder gêne. Of kan dat net te aanvallend werken? “Benoem altijd objectief wat er is, zonder er meteen een oordeel of verwijt aan te hangen. Zeg dus eerder ‘ik zie een sok liggen’ dan ‘luierik, jij ruimt nooit op. Ik moet hier altijd alles doen.’ Probeer niet meteen in verwijten te vallen. Mensen die steeds de schuld bij de ander leggen of anderen zwart maken, zeggen hiermee meer over hun eigen kwetsuren en tekortkomingen.”

Quote Wanneer er iets aan een jullie connectie begint te knagen, is het tijd om aan de alarmbel te trekken. Filip Geelen, relatieterapheut

Goed communiceren blijft dus de boodschap. “Let op met woorden zoals nooit, altijd, alles, niets, niemand, iedereen. Die zijn vaak heel geladen en veroordelend.” Iedereen gaat altijd gezellig op date en wij nooit: een communication killer, dus.

7. Jullie geven elkaar aandacht Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niets zo erg als je aan het praten bent en je partner scrolt op sociale media. De ideale partner doet dat niet, of toch wel? Geelen: “Je mag niet verwachten dat je partner constant 100 procent met jou in gesprek gaat. Maar een van de barometers in een goede relatie is hoe goed en diep jullie connectie aanvoelt. Wanneer daar iets aan begint te knagen, is het tijd om aan de alarmbel te trekken.”

Wanneer je voelt dat het schermgedrag van jouw partner vreet aan jullie connectie, kun je dit gerust zeggen. “Doe dit weer op een objectieve manier. ‘Ik merk dat je, naar mijn gevoel, veel op je gsm zit’. En haal gerust aan wat dit met je doet.”

8. Jullie vrienden en familie staan achter de relatie Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Als jouw omgeving grote fan is van je partner, dan weet je dat je goed zit. Maar wat als ze niet goed met elkaar opschieten? Dumpen maar? “Het is altijd fijn wanneer vrienden en familie je steunen in je partnerkeuze”, stelt Geelen. “Uiteindelijk is het wel jij in jouw relatie die telt. Je vrienden en familie moeten niet samenleven met je partner.”

“Het kan een boost geven aan je relatie wanneer je een goed netwerk hebt waarop jullie beiden kunnen vertrouwen. Dit zal jullie band wat versterken. Anderzijds kan het altijd dat er bepaalde (familie)leden uit je omgeving minder goedkeurend zijn. Wanneer je dit merkt, probeer het er dan met je partner over te hebben en laat het je relatie niet kapot vreten.”

Quote Iemand overladen met attenties heeft geen zin, maar laten merken via kleine gebaren dat je aan elkaar denkt, doet sowieso deugd. Filip Geelen, relatieterapheut

Wees ook hier respectvol. “De mensen rondom je partner hebben een belangrijke rol in zijn of haar leven. Ga ze dus niet zwartmaken of meteen aan de kant schuiven: dit zal ook een impact hebben op je partner.”

9. Jullie doen kleine dingen voor elkaar Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een kopje thee, een bloemetje, een doosje pralines: kleine gebaren zijn belangrijk voor een goede relatie. “Ze laten zien dat je nog steeds om je partner geeft. Iemand overladen met attenties heeft geen zin, maar via kleine gebaren laten merken dat je aan elkaar denkt, doet sowieso deugd.”

“Een compliment of iets lekkers meenemen van de winkel waarmee je weet dat je je partner pleziert: het lijmt geen grote brokken, maar verstevigt wél het gevoel ‘wij gaan ten volle voor elkaar’. Zo toon je dat je de ander nog graag ziet. En we worden allemaal graag gezien, toch?”

Check, check, check?

Geen paniek als je de negen puntjes niet kon afvinken, stelt Geelen nog gerust. “Ik zie dit niet als checklist. Het zijn echter wel punten waarbij je kunt stilstaan – als individu of als koppel. Elke relatie heeft z’n ups en downs, het is logisch dat niet alles altijd gesmeerd loopt. Deze punten kunnen een gesprek openen met je partner. Of je kunt ook denken ‘wij zijn goed bezig!’ of ‘awel, straks ga ik voor mijn lief een doos pralines kopen!’”

Lees ook: