9 stoute vragen aan Tess Uytterhoeven. “Van mijn pestgedrag heb ik het meeste spijt. Ik heb me misdragen”

Noem programmamaakster Tess Uytterhoeven (37) niet gewoon de dochter van (Mark Uytterhoeven). Ze bouwde zelf aan haar faam: ze maakte twee seizoenen ‘Ooit Vrij’ op Play4 en momenteel kan je van haar hand ‘Het proces dat niemand wou’ zien op Streamz. Nu draaien we de rollen om en beantwoordt ze zelf een aantal vragen, over haar eerste keer met een vrouw én haar meest gênante moment op het werk. “Zelfs toen het brandalarm afging, ben ik gewoon blijven pitten.”

Elke week legt NINA een Bekende Vlaming het vuur aan de schenen door hen gedurfde vragen te stellen. In hun antwoorden onthullen ze kantjes of verhalen die we nog niet eerder van hen te horen kregen. Je leest alle stoute vragen hier.

Deed je ooit iets illegaals?

“Op mijn veertiende heb ik in de INNO in Mechelen met vriendinnen een badparel gestolen. Dat was een wedstrijdje ‘wie durft het?’. Ik heb me aan eentje gewaagd. Mijn vriendinnen waren heldhaftiger.”

Hoe was dé eerste keer?

“Ik was smoorverliefd op een meisje in mijn klas, twintig jaar ­geleden. Het was afwachten of ze iets in mij zag, zeker door het taboe in die tijd. Toen het toch wederzijds bleek te zijn en we vreeën, was het zoveel intenser. Het was een soort geheim, want je overschreed maatschappelijke grenzen. Dat maakte het moeilijk, maar des te mooier toen het uiteindelijk gebeurde.”

Was jij een pestkop op school?

“Helaas wel. Twee meisjes in de middelbare school. Een van hen is een van mijn beste vriendinnen geworden, dus die plooien zijn gladgestreken. Het andere meisje heb ik er nooit meer over gesproken. Dat is een van de dingen waar ik het meest spijt van heb. Ik moet haar denk ik eens opzoeken, want ik weet wel dat ik me heb misdragen.”

Wanneer plaste je voor het laatst in je broek?

“Na mijn bevalling. Mijn eerste kindje woog 4,2 kilo en ikzelf ben nogal mager. Dus die heeft bij het naar buiten komen mijn staartbeen gebroken. Alles was disfunctioneel. Dat was dus de laatste keer dat ik in mijn broek plaste, en zeker niet van het lachen. (lacht)”

Geloof je in complottheorieën?

“Ik vind ze heel angstaanjagend. Ik raad iedereen aan om op YouTube te kijken naar de aflevering ‘De online fabeltjesfuik’ van Zondag met Lubach. Dat filmpje toont hoe ver het kan gaan, te gek voor woorden.”

Wat was het gênantste moment op je werk?

“Tijdens mijn eerste personeelsfeestje bij Woestijnvis. Ik was 23 jaar en zo onzeker. Je moest jezelf voorstellen voor heel het bedrijf, en dan werd er zo wat met je gelachen. Die avond dronk ik me moed in en eindigde ik slapend in een montagecel. Door te bewegen ging het brandalarm af. Ik ben gewoon blijven pitten.”

Speel je vals tijdens spelletjes?

“Ik heb een zeer functioneel geweten en ik ben ook niet competitief. Mijn vrouw kan niet tegen valsspelen. Mocht ze mij betrappen, dan vraagt ze de scheiding aan. (lacht)”

Van welke eigenschap hoop je dat je ze niet doorgeeft?

“Ik ben heel lang heel onzeker ­geweest. Niet slecht, want daardoor relativeer je jezelf. Al nam het soms proporties aan waarvan ik hoop dat mijn kinderen het nooit zullen voelen. Ze moeten natuurlijk niet zo zelfverzekerd worden dat ze niet meer naar mij luisteren, hè. (lacht)”

Wat is het meest romantische wat je ooit deed?

“We waren op weekend in de ­Ardennen met vrienden en ik hoopte al een tijdje dat mijn lief me ten huwelijk zou vragen. Ik was ­erover aan het zagen bij een vriendin. ‘Doe het toch zelf’, zei ze. Dus ik stapte naar de keuken waar mijn lief de ajuinen voor de saus aan het snijden was, en vroeg haar ten ­huwelijk. Ze moest wenen, maar mogelijk was dat van de uitjes en niet van ontroering. (lacht)”

