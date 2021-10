“9 kinderen per verzorger is echt te veel." 2 mama’s maken pakkend filmpje om probleemsituatie in Belgische kinderopvangen aan te kaarten

“Zweden 5. Griekenland 4. Engeland 3. Nederland 3. België 9.” Het zijn de eerste woorden uit het filmpje ‘9 is echt te veel’, waarin mama’s Ellen Pollard en Marie De Hert van Poolhert Productions de probleemsituatie in de Belgische kinderopvangen aankaarten. Want nog altijd staat er in ons land één onthaalouder in voor de zorg voor maar liefst 9 baby’s, peuters en kleuters. En dat filmpje komt precies op het juiste moment, want 11 tot 17 oktober is het Week van de kinderopvang.

“Het klopt niet dat de persoon die mijn dochter vijf dagen per week mee opvoedt, en dus eigenlijk dichter bij mijn gezin staat dan een huisarts, een oma of een beste vriend, dat die persoon net iets meer verdient dit. Respect, omkadering en dus ook een beter loon.” Het is een straffe uitspraak van Suzanne Grotenhuis die centraal staat in het filmpje ‘9 is echt te veel’. Een video die de wereld werd ingezonden door Ellen Pollard en Marie De Hert van productiebedrijf Poolhert Productions. Ze werden elks net mama van een flinke zoon, Cesar en Rocco. “Voordat we zelf mama werden, hadden we geen idee hoe een kinderopvang werkte of welke werksfeer er hing. Totdat we onze eigen kindjes ernaartoe brachten. Toen vielen we allebei achterover. Negen kindjes per begeleidster? Dat is gewoon echt te veel”, zegt Marie.

“Je hebt constant het gevoel dat je handen tekortkomt”, vertelde ook Caroline De Blust, verantwoordelijke van kinderdagverblijf Junglepret in Schaarbeek, eerder al in een interview met NINA. “Jonge kindjes hebben knuffels nodig, contact, troost. Zeker in het eerste levensjaar. Sommigen willen in slaap gewiegd worden, veel vastgepakt worden. Elk kind heeft ook z’n eigen ritme, en we proberen daar rekening mee te houden. Maar nu en dan lukt dat niet. Het veroorzaakt stress en frustratie bij verzorgers en de kinderen.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Om deze ‘crisis in de kinderopvang’, zoals Marie en Ellen het zelf verwoorden, onder de aandacht te brengen, besloot het duo om een filmpje te maken. “Het is in de eerste plaats een video voor alle kinderen in de kinderopvangen van Vlaanderen, omdat wij oprecht geloven dat het beter voor hen moet. In de tweede plaats is het filmpje natuurlijk ook ontstaan om onze enorme grote dankbaarheid uit te drukken naar alle kinderverzorgers die zich elke dag met zoveel toewijding inzetten voor onze kinderen”, legt Marie uit. Het resultaat werd een vier minuten lange video waarin actrice en theatermaakster Suzanne Grotenhuis een pakkend fragment voorleest uit een tekst die zij schreef voor haar theatergezelschap De Nwe Tijd. “Die tekst slaat de nagel op de kop”, zegt Marie.

(Lees verder onder de video.)

“Met het filmpje hopen we bij te dragen aan het debat rond de herziening van de situaties in de Belgische kinderopvangcentra. Idealiter hopen we natuurlijk op een echte beleidsverandering, maar alleen het gesprek errond starten zou al heel mooi zijn. Want op deze manier voelt niemand zich goed. Het kind niet, de ouders niet en ook zeker de onthaalouders niet”, zeggen Ellen en Marie.

Dat het cijfer van negen kinderen per onthaalouder dringend herzien moet worden, is volgens beide vrouwen dus cruciaal. “Landen waar het cijfer lager ligt, beschikken over een intensievere en interactievere kinderopvang. Met minder kinderen per kinderopvang, krijgen de verzorgers echt de kans om spelletjes te spelen, eens naar buiten te gaan en niet alleen maar bezig te zijn met het verzorgende aspect van de job.”

Onthaalmoeder Iris Bailliu ondervond al de voordelen van minder kindjes per kinderopvang. Zij ging een paar jaar geleden van acht naar zes kindjes. “Nu ik slechts zes kindjes per keer onder mijn hoede neem, passen ze in een grote buggy en trekken we elk dag de natuur in. De kindjes krijgen dan de vrijheid om te spelen en te ontdekken zoveel ze willen. Willen ze een kwartier naar een slak kijken of bijleren over eekhoorns, dan kan ik daar perfect tijd voor maken”, vertelde ze aan NINA.

Quote Neem af en toe echt eens de tijd om de onthaalou­der te bedanken en te vragen hoe het gaat. Marie De Hert

Ook vinden Ellen en Marie dat er beter geluisterd moet worden naar de onthaalouders. “We vinden dat allemaal veel te vanzelfsprekend dat we onze kindjes naar de onthaalouder brengen, maar we moeten meer stilstaan bij de rol die zij vervullen in ons gezin. Zij zorgen elke dag voor ons meest dierbaarste bezit, ons kind, dus begrip, empathie, erkenning en dankbaarheid zijn hier zeker wel op hun plaats. Neem dus af en toe echt je tijd om aan hen te vragen hoe het gaat of om oprecht te zeggen: ‘Dankjewel dat je zo goed voor mijn kind zorgt en hem of haar zo graag ziet’.”

Lees ook: