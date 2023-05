9-jarige dochter van Kim Kardashian krijgt eigen skincarelijn. Wat doet zo veel aandacht met een kind?

North West, de oudste dochter van realityster Kim Kardashian en rapper Kanye West, krijgt een eigen skincarelijn. Eerder maakte de 9-jarige al reclame voor de beautyproducten van mama Kim en tante Kylie Jenner op haar populaire sociale media. Binnenkort zal ze dat voor haar eigen lijn kunnen doen. Is het wel gezond als kinderen op zo’n jonge leeftijd zo in de kijker staan?

Een moeder wil haar dochter alle kansen geven in het leven, dat geldt ook voor celebrity mom Kim Kardashian. De realityster bezorgde haar 9-jarige dochter North West al een samenwerking met raplegende Ice Spice en een rol als stemacteur in de aankomende ‘Paw Patrol’-film.

Daarnaast hebben Kim en North samen een succesvol kanaal op videoapp TikTok, @kimandnorth, met maar liefst 15,9 miljoen volgers. Daar delen moeder en dochter geregeld beautycontent en maakte North al promotie voor de skincareproducten uit de ‘SKKN’-collectie van mama Kim.

En alsof dat nog niet genoeg druk op de schouders van een 9-jarige legt, zal North binnenkort ook echt in de voetsporen van haar moeder treden en een eigen skincarecollectie op de markt brengen. Kim Kardashian zou, namens haar dochter North West, handelsmerken hebben ingediend voor een schoonheids- en speelgoedlijn.

Kim diende patenten in voor niet-medicinale huidbevochtigers, -lotions, -crèmes en -reinigers met de mogelijkheid voor toekomstige uitbreiding naar huidserums, gezichts- en lichaamsoliën, bad- en douchegels, lichaamspoeders, cosmetica, geuren, haarverzorgingspreparaten en meer!

North krijgt duidelijk alles wat haar hartje wensen kan, zeker als ze daarmee de schatkist van de Kardashianfamilie verder kan spijzen. Kinderpsycholoog Joke Van Hoeck geeft reageert: “Als ouder zou je twee keer moeten nadenken over wat je je kind hiermee aan doet.”

Volledig scherm Kim Kardashian en North West als tweelingen op de Jean Paul Gaultier Couture Fall Winter 2022-2023 show. © Getty Images

“Kinderen willen er graag bij horen en graag gezien worden door hun ouders”, vertelt van Hoeck. “Dat North meegaat in wat haar ouders doen, is dus heel normaal. Ze kent ook niets anders. Het is ‘monkey see, monkey do’, zo worden kinderen nu eenmaal groot. Maar de ‘normaal’ waarmee North opgevoed wordt, baart me zorgen voor haar verdere ontwikkeling.”

Quote Het is ongezond voor een kind om daar nu al zo hard mee bezig te zijn. Kinderpsycholoog Joke Van Hoeck

Die ‘normaal’ wordt ook wel het ‘wereldbeeld’ genoemd. Kinderen krijgen dat mee van hun ouders en het leert hen hoe de wereld in elkaar zit. “Bij North zal dat wereldbeeld er helemaal anders uitzien dan dat van een doorsnee kind dat niet in een rijke en overdadig luxueuze context opgroeit. Ik ben bang dat North de indruk heeft dat je pas succesvol bent als je er perfect uitziet en veel likes of volgers hebt”, aldus Van Hoeck.

“Als North het idee krijgt dat haar uiterlijk dé manier is om geld en aandacht te krijgen, komt de focus wel heel erg op schoonheid te liggen. Stel dat haar uiterlijk zich toch niet ontwikkelt zoals ze dat zou willen? Het is ongezond voor een kind om daar nu al zo hard mee bezig te zijn”, vertelt de psycholoog. “De kans dat haar identiteit en hoe ze over zichzelf denkt verweven raken met haar uiterlijk en wat anderen daarover denken, is heel groot.”

Volledig scherm Paparazzifoto van Kim Kardashian en North West in 2014. © Getty Images/ GC Images

“Bovendien staat North al vanaf haar geboorte in the picture. We weten allemaal hoe onze bekende Vlamingen het soms al moeilijk hebben met hun publieke leven, bedenk dan eens hoe dat voor een kind moet zijn als zo goed als de hele wereld naar je kijkt.”

Reacties op sociale media doen zó veel met zo’n jong kind. “Ze kan een pleaser worden”

De nadelen van zo’n openbaar leven, heeft mama Kardashian trouwens zelf al mogen ondervinden. Na een brutale en gewapende overval in haar hotelkamer in Parijs nam de ster in 2016 even afstand van sociale media. Pas na drie maanden kwam Kim weer boven water. “Ik heb door deze traumatische ervaring geleerd dat mensen elke stap van mij kende”, vertelde ze tijdens een New York Times-conferentie in november 2019.

Quote North zal lastig een beeld van zichzelf kunnen creëren, los van wat anderen over haar zeggen. Kinderpsycholoog Joke Van Hoeck

Opvallend: vorige maand deed North hetzelfde toen het gezamenlijke TikTokaccount van Kim en North offline werd gehaald. Volgens de familie Kardashian kwam de 9-jarige zelf met het idee om een pauze te nemen van sociale media, omdat ze haar talenten op andere vlakken wil ontplooien. Er bestaat twijfel of dit de echte reden is.

Van Hoeck: “Ik weet niet of North al haatreacties krijgt, maar dat zou ook een oorzaak kunnen zijn. Kinderen van dezelfde leeftijd als North zijn nog niet in staat om over zichzelf en hun eigen denken te reflecteren. Daarom is wie en hoe waardevol ze zijn, afhankelijk van wat anderen over hen zeggen of denken”, legt de psycholoog uit.

Volledig scherm Kim en North West op een Ariana Grande-concert in 2017. © Getty Images

“Bij North zijn die anderen erg talrijk. Het zal lastig voor haar zijn om een beeld van zichzelf te creëren los van wat haar volgers over haar zeggen. De kans is groot dat ze zichzelf anders voordoet of bepaalde TikTokfilmpjes gaat maken, omdat ze merkt dat haar volgers het leuk vinden en niet omdat ze dat zélf leuk vindt.”

“Het is een valkuil voor haar om een pleaser worden. Zeker als ze te weinig ruimte krijgt om te experimenteren met wie ze wil zijn en wat ze graag wil doen. Dat is voor kinderen op die leeftijd erg belangrijk. Anders zal ze er later misschien achter komen dat wat ze doet, helemaal niet overeenkomt met wie ze is. Ik kan alleen maar hopen dat North hier goed in begeleid wordt door haar familie”, sluit Van Hoeck af.

