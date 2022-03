9 alleskunners: deze handtassen draag je op het werk én tijdens het weekend

De stevige shopper is terug van (nooit echt helemaal) weggeweest en here to stay! Eindelijk een trend die even stijlvol als praktisch is. Op een weekdag pas je er makkelijk je laptop, waterfles en werkschrift in. Tijdens het weekend maken je kantoorspullen plaats voor je overlevingspakket langs het voetbalveld. Kortom, een shopper is dé handtas voor drukbezette vrouwen. Last van keuzestress? Wij helpen je kiezen.