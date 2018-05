8 manieren om meer groenten te eten bij het ontbijt Margo Verhasselt

08 mei 2018

08u03

Bron: Women's Health 0 Nina Ontbijt betekent voor de meesten onder ons nog steeds niet veel meer dan de traditionele boterham met choco. Lekker, maar niet zo gezond. Probeer de volgende keer eens om wat groenten aan je ontbijt toe te voegen. Lekker, een stuk gezonder én je start je dag vol energie!

Omelet met groentjes

Een omelet op tijd en stond op het menu valt bij iedereen in de smaak. Maar het hoeft niet altijd gewoon een eitje te zijn. Geef dat klassieke omelet een twist door er waterkers, champignons of tomaat aan toe te voegen. Minstens even lekker en je blaakt meteen van energie.

Groene pannenkoeken

Pannenkoeken hebben een groot voordeel: je kan er meteen een hele hoop maken zodat je er nog lang (en dus meerdere ochtenden) van kan genieten. Langer in bed liggen? Check! Alleen gaan we nu niet voor de oeroude klassieker met een beslag van melk, bloem, eieren en suiker. Maar we kiezen een mengsel van boekweit- of speltmeel, spinazie, bieslook en een eitje. Heerlijk met wat fruit, maar ook met guacamole en koude groentjes.

Avocado toast

Het kost je wat meer tijd, maar niets is zo lekker (en verzadigend) als een dikke snee volkorenbrood met daarop zelfgemaakte guacamole of enkele schijfjes avocado. Nog groenten nodig? Smijt er een tomaat op. Voor de lekkerbekken: ook gerookte zalm of een eitje smaakt er heerlijk bij, en dan heb je meteen je portie eiwitten voor de dag binnen.

Pompoen- of bloemkoolpap

Trek jij je neus op bij havermout? Probeer dan eens pompoenpap. Snij de pompoen in kleine blokjes en warm ze op in de microgolfoven of kook ze op een laag vuurtje. Giet vervolgens het water weg en prak de pompoen tot een gladde puree. Wat noten of zaden erbij en je hebt een heerlijk vullend ontbijt. Zo kom je makkelijk de hele ochtend door zonder te snacken. Gaat ook prima met bloemkool.

Ontbijtsalade

Toegegeven, heel smakelijk klinkt het niet op een lege maag, zo’n salade. Maar vergis je niet, dat is het wel degelijk. In plaats van dat klassieke eitje met spek te combineren, meng je het beter met een salade van avocado, spinazie, zonnebloempitten en enkele radijsjes voor een frisse toets.

Groene smoothie

De meest logische en gemakkelijke optie voor wie zijn dagelijkse dosis bladgroenten wat wil verhogen: een groene smoothie. Spinazie en groene kool proef je niet eens als je ze mixt met wat yoghurt en fruit, maar ze geven je wel extra vitaminen en vezels om klaarwakker aan je dag te beginnen. Bovendien is het ook ideaal voor de niet-ochtendmensen: je kan het immers perfect de avond voordien klaarmaken.

Gebakken groentjes

Graag een warme maaltijd in de ochtend? Waarom scramble je dan niet een paar groentjes, zoals spinazie, paprika, tomaten in een wok met wat plantaardige olie bij. Een eitje maakt het geheel af.

Burrito

Fan van Mexicaans eten? Dit is het ontbijt van je dromen. En super simpel. Doe een roerei met wat salsa en cheddar in een wrap en voeg daar groenten naar keuze aan toe.