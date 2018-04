8 manieren hoe je zonder moeite (én zonder dieet) toch kan afvallen goed gevoel

20 april 2018

11u32 0 Nina Afvallen zonder te diëten? Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar volgens dokter Luc Evenepoel kan het. Deze kleine aanpassingen zorgen ervoor dat je zowat 250 à 300 calorieën per dag minder eet, zonder dat je er moeite moet voor doen. Byebye buikje, hello bikiniproof lijf!

1. Schep niet te veel op

Als je met je handen een kommetje maakt, moet je maaltijd daarin passen. Schep je meer op je bord, eet je ook meer zonder je daarom meer verzadigd te voelen. Er zijn ook enkele experimenten gedaan omtrent porties. Zo aten proefpersonen die soep kregen uit een bodemloos kommetje, dat voortdurend opgevuld werd via een verborgen buisje in de bodem, dubbel zo veel als degenen die soep kregen in een normaal kommetje. En ondanks dat ze veel te veel aten, hadden ze pas genoeg als het kommetje leeg was.

2. Eet nooit recht uit een verpakking

We hoeven je vast niet te vertellen dat als je rechtstreeks uit de verpakking eet, je de tel al snel kwijtraakt over hoeveel je nu werkelijk in je mond stopte. Leg bij je grote maaltijden ook altijd alles op één bord, zodat je kan zien hoeveel je eet.

3. Serveer uit kleine verpakkingen

Als je popcorn eet uit een doos van 240 gram eet je de helft meer dan uit eentje van 120 gram, ook al is die popcorn verschaald. Van roomijs uit een grote doos schep je onbewust 50 procent meer op. Als je spaghetti neemt uit een halfvolle 800 gram verpakking maak je 30 procent meer klaar dan uit een vol pak van 400 gram. Kies dus altijd voor de meest kleine verpakking om uit te serveren.

3. Drink uit een smal, lang glas

Als je je toch eens laat verleiden toch een calorierijk drankje, giet dat dan in een smal, lang glas in plas van een laag breed glas. Zo lijkt het alsof je meer hebt waardoor je er minder van zal drinken.

4. Laat de kookpotten niet op tafel staan

Laat je kookpotten altijd op het aanrecht staan. Als je op tafel zet, ben je namelijk makkelijker geneigd om nog een extra portie op te scheppen.

5. Verberg verleidingen

Als je een schaal met chocolaatjes op je keukentafel zet, en dus in het zicht en binnen handbereik, eet je er drie meer per dag dan als je ze in je kast (uit het zicht) en zes meer dan als je ze ergens bovenop een kast zet (uit het zicht en buiten bereik). Plaats de dikmakers dus achteraan in je koel- of voorraadkast of op het hoogste rek - of haal ze gewoon niet in huis.

6. Vervang je koekjestrommel door een fruitschaal

Zo ga je veel sneller naar een stuk fruit in plaats van naar ongezonde rommel grijpen als je een hongertje voelt opkomen.

7. Hou je aandacht bij de maaltijd

Als je eet terwijl je televisie kijkt, de krant leest of je sociale media doorscrolt, heb je vaak niet in de gaten hoeveel je eet waardoor je je overeet. Hou ook je aandacht erbij als je in gezelschap vertoeft. Een dinertje met z’n tweetjes zorgt ervoor dat je maar liefst dertig procent meer eet. Tafel je met zes personen? Dan eet je algauw zeventig procent meer zonder het te beseffen.

8. Bereid je voor op buffetten

Buffetten zijn beruchte dikmakers. Meestal ben je al meer dan verzadigd na je vierde voorgerecht, maar toch wil je ook eens van die kalfsmedaillons proeven, en van die eendenfilet, de roomsaus, de kroketten en dan ben je nog niet begonnen aan het dessert. Ga daarom bij een buffet altijd eerst kijken wat er aangeboden wordt en besluit vooraf wat je zal eten.

Nog een leuk weetje: je eet meer als voeding een ongewone naam krijgt zoals ‘ossenhaas’ in plaats van ‘rundvlees’ of ‘custard’ in plaats van ‘vla’. Én onder het motto: een verwittigd vrouw is er twee waard, je drinkt meer als je ‘chateau’ op het etiket ziet staan.

Meer weten? ‘Van diëten word je dik’, Luc Evenepoel (Borgerhoff & Lamberigts, € 22,95).