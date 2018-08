7 x de beste bronnen van ijzer (en nee, spinazie staat er niet tussen) Nele Annemans

31 augustus 2018

Bron: PureWow 0 Nina Hoewel de groene groente je geen bovenmenselijke krachten geeft, is Popeye's favoriete voedingsmiddel wel een geweldige bron van ijzer, een mineraal dat helpt zuurstof door het lichaam te transporteren. Voor vrouwen geldt de aanbevolen hoeveelheid van 15 mg ijzer per dag. Krijg je er te weinig van binnen, kunnen hoofdpijn, vermoeidheid en kortademigheid de kop opsteken. Bovendien houdt deze belangrijke voedingsstof ook je haar, huid en nagels gezond. Om ervoor te zorgen dat je voldoende ijzer opneemt, zochten we voor jou de lekkerste voedingsmiddelen die boordevol ijzer zitten.

Linzen

Je kan ze heel het jaar door kopen en zijn een geweldige bron van ijzer, vezels en eiwitten. Een portie van slechts 150 gram voorziet je al in een derde van je dagelijkse ijzerbehoefte.

Rood vlees

Onderzoekers van de universiteit van Newcastle ontdekten dat degenen die regelmatig rood vlees op het menu zetten, minder snel last hebben van een ijzertekort dan mensen die andere soorten vlees of helemaal geen vlees eten. Máár, dit geeft je geen vrijgeleide om elke dag een sappige steak te eten. Hou je wekelijkse inname op maximum 500 gram per dag en las ook elke week enkele veggiedagen in.

Pompoenpitten

Een handvol van dit lekkere tussendoortje voorziet je al in bijna 20 procent van je dagelijks aanbevolen hoeveelheid ijzer. Pompoenpitten bevatten ook veel zink, magnesium, koper en veel antioxidanten die je beschermen tegen een aantal ziektes. Hou een zakje bij de hand als snack of strooi ze over je salade voor een knapperige, voedzame boost.

Quinoa

Dit glutenvrije pasta- en rijstalternatief is een goede bron van ijzer. Zorg er wel voor dat je de quinoa langzaam kookt om te voorkomen dat het fytinezuur in de quinoa de opname van ijzer en andere mineralen vermindert.

Broccoli

Een kopje gestoomde broccoli toevoegen aan je diner levert je al bijna 10 procent van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid ijzer op. De groene groente bevat ook vitamine C, die je lichaam helpt om ijzer te absorberen. Over een superfood gesproken.

Pistachenoten

Nog een geweldig tussendoortje zijn pistachenoten. Zij bevatten bijna vier keer zoveel ijzer als andere noten. Strooi ze over je yoghurt voor een lekker ontbijt of gebruik ze als smaakvolle korst op je stukje vis of vlees.

Donkere chocolade

Onder het motto save the best for last: jaaaaa, ook donkere chocolade is een goede bron van ijzer. Met één portie heb je ongeveer 20 procent van je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid binnen. Maar denk ook aan je suikerinname (lees: neem een stukje chocolade na je avondeten, geen heel pak).