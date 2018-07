7 testjes die je moet doen om de juiste babynaam te kiezen Margo Verhasselt

18 juli 2018

12u07

Bron: The Independent 0 Nina Van telkens opnieuw een fout geschreven naam te zien krijgen tot een belachelijk rijmpje. Bij het kiezen van een naam hoort heel wat druk. Jij en je partner moeten hem mooi vinden, hij moet bij de achternaam passen én mag je niet - in slechte zin - aan iemand doen denken. Dit zijn 7 simpele testjes die ouders best doen voor ze de naam van hun dochter of zoon doorspelen voor het geboortekaartje.

De internetzoektocht

Het digitale tijdperk maakt ons leven stukken gemakkelijker. Je hebt misschien ook tijdens je zoektocht naar namen gebruikgemaakt van verschillende zoekmachines.

Nu is het tijd om het internet voor iets anders te gaan gebruiken. Zoek de naam waar jullie verliefd op werden grondig op. Je zou niet willen dat jullie baby zijn of haar naam deelt met een of andere crimineel uit het verleden.

De speeltuintest

Een naam mag dan nog zo geweldig klinken in je hoofd, hij kan helemaal niet tot zijn recht komen wanneer je hem uitspreekt. Een trucje: ga naar een speeltuin.

Je gaat hier waarschijnlijk de komende jaren heel wat tijd doorbrengen, dus waarom nu niet meteen beginnen. Je kan de naam hier echt al eens roepen om te zien of hij ook evengoed klinkt als je verwacht.

De duurzaamheidstest

Net zoals trends zijn er ook namen die 'in' zijn op een bepaald moment. Zo kan je bijvoorbeeld op dit moment je zoontje Romelu noemen, omdat je zo'n groot voetbalfan bent. Denk toch twee keer na, wie weet bekoort binnenkort een andere speler je hart nog meer en krijg je spijt.

De vertaling

Belangrijk in een land als België waar meerdere talen worden gesproken, maar ook wanneer je van plan bent jouw reiskriebels door te geven aan je kleine spruit. Een naam kan in het Nederlands een hele andere betekenis hebben dan bijvoorbeeld in het Frans.

De druk-test

Millennialouders zouden vaker dan alle andere generaties voor namen als Beyoncé en Daenerys kiezen. Al is je kind vernoemen naar een wereldbekend figuur niet altijd de slimste zet.

Je kan je kinderen hiermee onder heel wat druk zetten. Zeg nu zelf, je kan niet van iedereen verwachten dat ze de pannen van het dak zingen à la Beyoncé. Laat staan dat ze gaan vechten met draken zoals Daenerys.

De ex-test

Heel veel uitleg heeft deze niet nodig. Kan het nog voor de hand liggender zijn? Je kind vernoemen naar de ex van je partner is geen goed idee. Maar ook de naam van een oude vriend waarmee je al jaren geen contact meer hebt, of die van een vervelende collega van op het werk zijn uit den boze.

Blijf weg van namen die een negatief gevoel naar bovenhalen.

De bijnaamtest

Rijmt de naam op een lichaamsdeel? Kan je met de initialen een woord maken waarmee gelachen kan worden? Het kan nu allemaal echt heel onschuldig lijken maar hou in je achterhoofd dat kinderen heel gemeen kunnen zijn.

Vermijd namen waarmee ze geplaagd kunnen worden.