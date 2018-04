7 originele cadeaus voor een trouwfeest Liesbeth De Corte

24 april 2018

07u29 2 Nina Het is vast en zeker een herkenbaar dilemma: binnenkort stapt iemand van je vrienden in het huwelijksbootje, maar wat geef je in godsnaam als geschenk? Je doet hen waarschijnlijk het meeste plezier met een envelop vol met geld, maar echt origineel is dat niet. We zochten daarom zeven cadeaus die je naast de centen als leuk extraatje kan geven.

1. Zeg het met een fles

Houden je vrienden wel van een glaasje wijn of whiskey om de dag mee af te sluiten? Dan kan je een fles van hun favoriete merk kopen én leegdrinken. Niet alleen leuk voor de tortelduifjes, maar dus ook voor jou. Zie dat er geen druppeltje meer overblijft in de fles, en dan kan je het geld oprollen en erin steken.

2. Romantische sterrenhemel

"Cause you’re a sky full of stars, I’m gonna give you my heart", zingt Chris Martin tegenwoordig uit volle borst. De zanger van Coldplay weet als geen ander dat sterren een romantisch sfeertje kunnen opwekken. Geef daarom een poster met een sterrenhemel cadeau, die verwijst naar een bijzonder moment: zij het de eerste date of het moment dat de echtgenoot in spe op z’n knie ging zitten.

Een foto die is geplaatst door The Night Sky (@thenightskyio) op 08 apr 2018 om 19:28 CEST

Meer info: webshop van The Night Sky, € 60.

3. Gezellig met een gezelschapspel

Eerlijk is eerlijk: de dag na het huwelijk zitten de bruid en bruidegom meestal opgezadeld met de kater van hun leven. De eerste dag als getrouwd koppel brengen ze vaak relaxed door, met als grootste activiteit het uitpakken van de cadeautjes. Een gezelschapsspel is dan een fijne verrassing, en de perfecte manier om met hun tweetjes lekkerlui na te genieten.

Meer info: webshop uncommongoods, € 61,34.

4. Kiekjes à volonté

Tijdens de grote dag is er meestal een fotograaf aanwezig om alle mooie momenten vast te leggen op de gevoelige plaat. Niet dat het koppel achteraf in een zwart gat valt omdat ze niet langer paparazzi-gewijs worden gevolgd, maar ook na de trouw volgen er nog talrijke mijlpalen. Met een polaroid camera kunnen ze ook die memorabele momenten vereeuwigen.

5. Verras met een illustratie

Niet alleen foto’s zijn geschikt als herinnering aan de trouwdag, ook bij een illustratie kunnen verliefde stelletjes onmiddellijk beginnen wegdromen. Zo’n tekening is vooral leuk als het een complete verrassing is én als de gelijkenissen met het koppel treffend zijn.

Meer info: Etsy, € 26,63.

6. Graveren, graveren, zo zal je het leren

Een cadeau laten graveren klinkt al even cliché als de namen op een trouwring laten zetten. Maar als je dit combineert met een houten snijplank of dito onderzetters, kan dit mooie, rustieke resultaten opleveren. En gegarandeerd dat het achteraf zorgt voor een gelukzalige glimlach op hun snoet.

Meer info: Etsy, € 16,82.

7. Cliché cadeaubon

Een cadeaubon is al even typisch, maar ook dit kan je best origineel aanpakken. Vertrekken de lovebirds binnenkort op huwelijksreis? Schrijf hen dan in voor een activiteit. Dierenliefhebbers die naar Thailand trekken, kan je bijvoorbeeld naar een reservaat sturen waar ze verwaarloosde olifanten opvangen. De avonturiers onder ons kan je dan weer gelukkig maken met een spectaculaire deathride in een of andere jungle.