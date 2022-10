7 op de 10 vrouwen vinden ouder worden confronterend: waarom vrouwen sneller als oud worden bestempeld dan mannen

Vrouwen trekken op de werkvloer aan het kortste eind eens de menopauze begint. “We lijden in stilte”

“Je geeft een presentatie en plots is je blouse nat van het zweet. Verschrikkelijk.” Alle vrouwen komen vroeg of laat in de menopauze en toch is dat op de werkvloer een taboe. Ze worden ontslagen, uitgelachen of een ‘zeur’ genoemd, terwijl een bedrijf met het juiste beleid die klachten goed zou kunnen opvangen. Hoe ziet zo’n menopauzevriendelijk beleid eruit en welke vooroordelen over menopauze op het werk moeten de wereld uit? Acht experts en twee vrouwen geven de must-do’s.

