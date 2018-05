7 indrukwekkende huistransformaties om te zien Björn Cocquyt

19 mei 2018

16u54 3 Nina De Vlaamse Renovatiedag is een uitstekende gelegenheid om inspiratie op te doen en ideeën te verzamelen voor je eigen woonproject. Volgend weekend kan je binnenkijken in bijna honderd (succesvol) verbouwde huizen. Dit zijn de spectaculairste!

Herken je deze nog?

Wat? We kunnen ons perfect voorstellen dat de bewoners als een blok voor de locatie vielen, maar minder enthousiast rea­geerden op het huis. Om van dit lelijke eendje een knappe zwaan te maken werd het dak weggenomen, zodat het huis een veel strakkere look kreeg. De uitbreiding achteraan, met leefruimte, open keuken en buitenpatio, is volledig gericht op het landbouwgebied. Niet te zien, maar ook de moeite om te ontdekken: een drie meter hoge fotostudio die op de plaats van de nieuwe leefruimte onder de grond zit.

Door wie? Birger Willaert www.birgerwillaert.be

Waar? Zedelgem (West-Vlaanderen)

Fotodesign Emily

