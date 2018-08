7 geheimen van reisbloggers verklapt mv

16 augustus 2018

14u05

Bron: cosmopolitan 0 Nina Elke dag beginnen met een ontbijt met zicht op zee en afsluiten met een glas champagne terwijl de zon ondergaat. Hét leven waar iedereen voor zou tekenen. Voor sommigen is het de realiteit. Reisbloggers zorgen er met elke foto voor dat het groene jaloeziebeestje de kop opsteekt. Hoe doen ze het? Dit zijn hun geheimen.

1. Ze wonen nergens

"Ik heb geen appartement en heb er ook al twee jaar geen gehad", legt Alyssa Ramos van @mylifesatravelmovie en @alyssaramostravels uit aan Cosmopolitan. Wanneer Alyssa de wijde wereld intrekt doet ze dat met enkel een valies. De rest van haar spullen bewaart ze in een opslagplaats.

"Als ik er even tussenuit moet en een pauze nodig heb, boek ik een hotel of Airbnb op een plaats waar ik me twee weken rustig kan bezighouden. Daarna reis ik opnieuw."

2. Ja, ze bewerken hun foto's

Voor het bewerken van foto's geldt een gouden regel bij influencers: the less, the better. Zo wordt steevast aangeraden om op zoek te gaan naar natuurlijk licht. Maar als dat niet meewerkt, wordt er toch wat aan de kiekjes gesleuteld. Adobe Lightroom is de favoriet van veel reisbloggers. Je krijgt een professioneel resultaat in een mum van tijd.

3. Ze verdienen veel geld

Influencers staan erom bekend veel dingen gratis te krijgen, zoals overnachtingen in hotels, mooie kleren en beautyspullen. Maar vergis je niet. Ze kunnen hun levensstijl zonder moeite onderhouden, ook zonder cadeautjes. Ze verdienen hun geld dankzij gesponsorde content op hun accounts. Ramos verklapt dat ze zo'n 110.00 dollar per jaar verdient met reizen.

4. Hun reizen zijn geen vakanties

Voor niets gaat de zon op, ook niet voor de befaamde bloggers. Elke reis en deal is anders volgens Christine Tran van @tourdelust. Reisinfluencers spenderen ettelijke uren per dag aan het voorstellen van zichzelf aan nieuwe merken. Daarnaast moeten ze onderhandelen over hun nieuwe samenwerkingen. "Ik beëindig mijn dag met een vroeg diner en ga bijna nooit nog iets drinken achteraf", legt Tran uit. "Ik ga op tijd terug naar mijn hotelkamer en lees mijn e-mails."

Ook de locaties voor foto's worden stevig onder de loep genomen. "Het enige dat ik niet deel is hoeveel onderzoek en planning eraan voorafgaat", vertelt Tran. De fotoshoots nemen meteen ook het meeste tijd van hun dag in.

5. Ze staan vroeg op voor hun foto's

Kara Harms (@thewhimsysoul) is altijd vroeg uit de veren om haar Instagramwaardige kiekjes te krijgen. Het is niet ongewoon dat ze om 5.30 uur al op een locatie aan het poseren is. "Het licht in de ochtend is altijd mooi en zacht én er zit ook genoeg warmte in. Het is bijna onmogelijk om een lelijke foto te nemen bij zonsopgang." Ook het vermijden van duizenden toeristen is gemakkelijker op deze manier.

6. Ze nemen veel accessoires mee

"Ik neem altijd een leuk tasje met me mee als accessoire en ook een hoed heb ik meestal bij de hand", vertelt Tran. Verschillende zonnebrillen en horloges hebben ook steevast een plaats in haar koffer. Om foto's nog meer aan te kleden leent ze handdoeken, bloempotten, lichtjes, kaarsen etc. van het hotel waarin ze verblijft.

7. Ze hebben ook ongeluk, maar posten daar niet over

De minder sexy kant van veel reizen? Jetlags, door luchthavens hollen naar de volgende gate, spullen verliezen, met grote valiezen sleuren. Het hoort er ook allemaal bij, deelt Nicole Isaacs (@nicoleisaacs). "Er heeft ooit een kind op mij overgegeven in het vliegtuig, ik ben al vaak mijn valiezen kwijtgeraakt, bestolen op het strand en heb al talloze vluchten en treinen gemist."

